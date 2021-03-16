Baden Württemberg Parlamentosu’nda 3 Türk vekil

MERKEZİ Berlin’de bulunan ‘Medya Servisi Uyum’un verilerine göre 154 sandalyeli Baden Württemberg Eyalet Parlamentosu’na göçmen kökenli sadece 14 milletvekili girdi. Eyalette yaşayan göçmen kökenlilerin oranı yüzde 33.8’i bulduğu hale milletvekili oranı yüzde 9.1’de kaldı. Yeşiller’den aralarında Türkiye kökenli Muhterem Aras, Ayla Çataltepe ve Neşe Erikli’nin bulunduğu göçmen kökenli 9, sağ popülist Almanya için Alternatif’ten (AfD) 2, Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hür Demokrat Parti’den (FDP) birer milletvekili parlamentoya girdi.

YÜZDE 3’TE KALDI

101 sandalyeli Rheinland Pfalz Eyalet Parlamentosu’na ise göçmen kökenli sadece 2 milletvekili seçildi. Eyalette yaşayan göçmen kökenlilerin oranı yüzde 26.7’yi bulduğu halde, göçmen kökenli parlamenter oranı yüzde 2’de kaldı. Biri SPD’den diğeri Yeşiller’den olmak üzere parlamentoya giren göçmen kökenli milletvekilleri arasında Türkiye kökenli bir temsilci yer almadı.