Baden Württemberg ilkokulları açıyor

KATILDIĞI bir televizyon programında konuyla ilgili açıklama yapan Baden Württemberg Başbakanı Winfried Kretschmann, okulların kademeli olarak pazartesi gününden itibaren eğitime açılacağını söyledi. İlk etapta 10 yaşına kadar öğrencilerin gruplar halinde yüz yüze ders yapacaklarını belirten Yeşiller’li Başbakan Kretschmann, daha üst sınıfların ve meslek eğitimi okullarının ise kapalı kalacağının altını çizdi. Yuvaların da açılacağını belirten Kretschmann, vaka sayılarının yüksek olduğu yerleşim merkezlerindeki yuva ve okulların ise kapalı kalacağını kaydetti. Baden Württemberg’de sınıfların iki gruba ayrılarak derslere başlaması planlanıyor.