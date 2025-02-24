Bad Rappenau’da kaybolan alzheimer hastası Nuh Pektaş’tan acı haber

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YETKİLİLER, ormanlık bir alanda bir insan cesedi bulduklarını açıkladı. Yapılan DNA testi sonucunda cesedin Nuh Pektaş’a ait olduğu belirlendi. Haberi alan ailesi büyük bir şok yaşadı. Nuh Pektaş’ın kızı Herdem Çallı, “Babamızdan gelecek güzel bir haberle uyanmak istiyorduk. Ancak bugün ağaçlık bir alanda cesedinin bulunduğu haberini aldık” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

AİLESİNİN SORU İŞARETLERİ VE İSYANI

Nuh Pektaş, kaybolmadan önce Bad Rappenau’daki bir yaşlı bakımevinde kalıyordu. Ailesi, yetkilileri defalarca uyarmalarına rağmen hastalığı nedeniyle özel gözetim altında tutulmadığını ve nasıl kaybolduğunu anlamadıklarını söylüyor. Çallı, “Bir adam bakım tesisinden nasıl kaybolabilir? Hastalığı bilinmesine rağmen nasıl gözetimsiz bırakılabilir? Bu sorularımızın cevabını hâlâ alamadık” diyerek yetkililere tepki gösterdi.