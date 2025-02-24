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Bad Rappenau’da kaybolan alzheimer hastası Nuh Pektaş’tan acı haber

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#Almanya#Nuh Pektaş#AVRUPADAN HABERLER
Bad Rappenau’da kaybolan alzheimer hastası Nuh Pektaş’tan acı haber
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 10:27

Almanya’nın Heilbronn kentine bağlı Bad Rappenau kasabasında yaşayan 79 yaşındaki alzheimer ve şeker hastası Nuh Pektaş’tan 11 Temmuz 2023 tarihinden beri haber alınamıyordu. Ailesi ve yetkililer tarafından yürütülen uzun arama çalışmaları, ne yazık ki acı bir haberle son buldu.

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YETKİLİLER, ormanlık bir alanda bir insan cesedi bulduklarını açıkladı. Yapılan DNA testi sonucunda cesedin Nuh Pektaş’a ait olduğu belirlendi. Haberi alan ailesi büyük bir şok yaşadı. Nuh Pektaş’ın kızı Herdem Çallı, “Babamızdan gelecek güzel bir haberle uyanmak istiyorduk. Ancak bugün ağaçlık bir alanda cesedinin bulunduğu haberini aldık” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

AİLESİNİN SORU İŞARETLERİ VE İSYANI
Nuh Pektaş, kaybolmadan önce Bad Rappenau’daki bir yaşlı bakımevinde kalıyordu. Ailesi, yetkilileri defalarca uyarmalarına rağmen hastalığı nedeniyle özel gözetim altında tutulmadığını ve nasıl kaybolduğunu anlamadıklarını söylüyor. Çallı, “Bir adam bakım tesisinden nasıl kaybolabilir? Hastalığı bilinmesine rağmen nasıl gözetimsiz bırakılabilir? Bu sorularımızın cevabını hâlâ alamadık” diyerek yetkililere tepki gösterdi.

Bad Rappenau’da kaybolan alzheimer hastası Nuh Pektaş’tan acı haber
UMUTSUZ ARAYIŞ SONUÇSUZ KALMIŞTI
Nuh Pektaş’ın kaybolduğu gün üzerinde gri kot pantolon ve lacivert kumaş ayakkabılar vardı. Cebinde ise sadece 20 Euro bulunuyordu. Ailesi, Almanya çapında afişler dağıtarak, sosyal medya üzerinden yardım çağrıları yaparak aylarca onu aradı. Ancak tüm çabalar sonuçsuz kaldı.
Aile, yetkililerden sorumluların belirlenmesini ve ihmallerin ortaya çıkarılmasını talep ediyor.

 

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#Almanya#Nuh Pektaş#AVRUPADAN HABERLER

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