×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

‘Babyboomer’lar emekli olursa...

Güncelleme Tarihi:

#AVRUPADAN HABER#Babyboomer Nesli#IW
‘Babyboomer’lar emekli olursa...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 10:43

Almanya iş gücü piyasası, ‘Babyboomer’ olarak adlandırılan neslin emekli olmasıyla büyük bir kayıp yaşayacak. Almanya’da işverenlere yakın Ekonomi Araştırma Enstitüsü (IW) tarafından yapılan bir analize göre, önümüzdeki 12 yıl içinde yaklaşık 19.5 milyon ‘Babyboomer’ nesli çalışan iş piyasasından çekilecek. Aynı dönemde yalnızca 12.5 milyon genç çalışan iş gücüne katılacak, bu da Almanya’nın iş gücü dengesinde ciddi bir açık yaratacağı anlamına geliyor.

Haberin Devamı

ALMANYA’da ikinci dünya savaşı sonrası 1954-1969 yılları arasında doğan nesle ‘Babyboomer nesli’ deniliyor. Uzmanlar bu neslin emeklilik yaşına hızla yaklaştığına dikkat çekerken, zaten var olan iş gücü sorununun çok daha vahim sonuçlar doğuracağını belirtiyor. 2022 yılında yaklaşık 3 milyon kişi emekliliğe ulaşırken, 2036 yılına kadar 16.5 milyon kişinin daha emekli olması bekleniyor. Almanya’nın iş gücü piyasasında yaşanacak bu kayıplar, ciddi ekonomik ve sosyal sorunlara yol açabilir. Almanya’daki yaşlanan nüfus, sosyal güvenlik sistemini zorlayacak. 2022 yılında 100 çalışan kişiye karşılık 30 emekli varken, 2040 yılında bu rakamın 41’e çıkması bekleniyor. Uzmanlar, bu durumun sosyal politikalar üzerinde büyük baskı yaratacağını ve çözüm üretilmezse refah kaybı yaşanabileceğini belirtiyor. Alman ekonomistler, iş gücü açığının göçmen işçilerle doldurulması gerektiğini vurgularken, mevcut göç politikalarının yeterli olmadığını belirtiyorlar. Ayrıca hükümetin, emeklilik yaşına gelen kişilerin çalışmaya devam etmeleri için teşvikler oluşturması gerektiği ifade ediliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#AVRUPADAN HABER#Babyboomer Nesli#IW

BAKMADAN GEÇME!