‘Babyboomer’lar emekli olursa...

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ALMANYA’da ikinci dünya savaşı sonrası 1954-1969 yılları arasında doğan nesle ‘Babyboomer nesli’ deniliyor. Uzmanlar bu neslin emeklilik yaşına hızla yaklaştığına dikkat çekerken, zaten var olan iş gücü sorununun çok daha vahim sonuçlar doğuracağını belirtiyor. 2022 yılında yaklaşık 3 milyon kişi emekliliğe ulaşırken, 2036 yılına kadar 16.5 milyon kişinin daha emekli olması bekleniyor. Almanya’nın iş gücü piyasasında yaşanacak bu kayıplar, ciddi ekonomik ve sosyal sorunlara yol açabilir. Almanya’daki yaşlanan nüfus, sosyal güvenlik sistemini zorlayacak. 2022 yılında 100 çalışan kişiye karşılık 30 emekli varken, 2040 yılında bu rakamın 41’e çıkması bekleniyor. Uzmanlar, bu durumun sosyal politikalar üzerinde büyük baskı yaratacağını ve çözüm üretilmezse refah kaybı yaşanabileceğini belirtiyor. Alman ekonomistler, iş gücü açığının göçmen işçilerle doldurulması gerektiğini vurgularken, mevcut göç politikalarının yeterli olmadığını belirtiyorlar. Ayrıca hükümetin, emeklilik yaşına gelen kişilerin çalışmaya devam etmeleri için teşvikler oluşturması gerektiği ifade ediliyor.