Babasıyla ilgili konuştu: ‘Onu böyle görmek...’

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ECKES, en çok da babasıyla ilgilenen annesi Gülser Üngör’ün zor durumda olduğunu kaydetti. Bild gazetesine konuşan Eckes, babasının sağlığında, emekliliğini Türkiye’de geçirme hayalleri kurduğunu belirtirken, “Eğer durum çok kötüleşirse, ne yazık ki bunun farkında bile olmayacak” dedi. 2021’in ilk aylarında demans hastası 77 yaşındaki babasıyla ilgilenmek için işinden özel izin alan Eckes, o zamanlar babasının kendi küçük dünyasında mutlu olduğunu kaydetti. Eckes, babasının dinlediği Türk müziği ve çocukluk anılarına tepki verdiğini ifade ederken, “Onu böyle görmek çok üzücü” dedi. Son olarak kasım ayında kız kardeşiyle birlikte babasını ziyaret ettiklerini ve annesine destek olduklarını belirten Eckes, ailesinin, bu üzücü dönemlerinde çocuklarından destek aldığını ifade etti.