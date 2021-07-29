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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: Arşiv
Haber Giriş: 29.07.2021 - 12:28 | Son Güncelleme:

Babasıyla gerginlik bitmiyor

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Babasıyla gerginlik bitmiyor

Dünyaca ünlü model Heidi Klum ile babası Günther Klum arasında gerginlik bitmiyor.

HEIDI Klum, kızının ismini kendisine sormadan Almanya ve AB Patent Dairesi’den patentini alan babasına karşı geçtiğimiz aylarda isim hakkından vazgeçmesi için dava açmıştı. Klum’un geçmiş dönemde Almanya menajerliğini de yapan babası Peter Klum ise açılan davayı Instagram hesabından kamuoyuyla paylaşmıştı. Ailevi bir meseleyi kamuoyuna duyurmasından dolayı babasına karşı çok tepkili olduğu belirtilen Heidi Klum, avukatları aracılığıyla açtığı davayı geri çekerken, bundan sonraki hukuksal mücadelelerin kamuoyuna yansımaması için mahkemeden ‘gizlilik’ talebinde bulunacağı belirtiliyor.

 

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