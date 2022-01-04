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HABERLERAvrupa Haberleri

Babasına yapılan iyiliği unutmadı

#Almanya#Büşra Toy#Ökkeş Toy
Babasına yapılan iyiliği unutmadı

Almanya’da yaşayan Büşra Toy, yıllar önce babasına iyilik yapan öğretmenini unutmadı. Toy, yıllar sonra hem babasının hem de kendisinin öğretmeni olan İlhan Gök’ü ziyaret ederek, öğrencilere kitap dağıttı.

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Lise yıllarında kendisine yardımcı olduğu öğretmenini unutmayan Ökkeş Toy adlı bir vatandaş, 26 yıl önce öğretmeninin yaptığı iyiliği kızına anlattı. Babasının anlattıklarından etkilenen Büşra Toy, hem kendisine hem de babasına öğretmenlik yapan 59 yaşındaki Okul Müdürü İlhan Gök’ü görev yaptığı okulda ziyaret etti. Öğretmenini tekrar görebilmek için Almanya’dan Türkiye’ye giden Büşra Toy, öğrencilere de ders ve soru kitapçıkları hediye etti. Gaziantep’te yaşayan 58 yaşındaki İlhan Gök, yaklaşık 26 yıl önce üniversite eğitimine gidebilmesi için kendisine yardımcı olduğu ve kitaplar hediye ettiği öğrencisinin kızının kendisini ziyaret etmesiyle duygusal anlar yaşadı. Gök, yardımlarından ötürü Büşra Toy’a ‘Türk Milli Eğitimine Adanmış Hayat Boyu Onur Ödülü’ plaketi takdim etti.

Babasına yapılan iyiliği unutmadı

 

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#Almanya#Büşra Toy#Ökkeş Toy

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