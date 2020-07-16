Babası ve dedesi koronaya yenik düştü, bayrağı onlar devraldı

53 yıl önce Kıbrıs’tan Londra’ya göç eden dede Kamil Ahmet, 1980 yılında Türklerin yoğun yaşadığı Newington Green semtinde ayakkabı tamirciliği (Köşgerlik) yapmaya başladı. Babasıyla birlikte mesleği sürdürmeye devam eden oğlu Ahmet Kamil de yıllar içinde çevrede ve semt genelinde çok sevilen esnaflar haline geldiler. Ancak aile koronavirüs salgını yüzünden büyük acılar yaşadı ve pandeminin yoğun olduğu dönemde, mart ayının üçüncü haftası 87 yaşındaki Baba Kamil Ahmet Covid-19’dan hayatını kaybetti. Bir hafta sonra da 63 yaşındaki oğlu Ahmet Kamil de Covid-19 tedavisi gördüğü sırada kalp krizi geçirerek, yaşama veda etti. Baba-oğul Londra’da toprağa verildi. 38 YILLIK EŞİNİN YANINDA OLAMADI

Eşi ve kayınpederinin hastalanmasından önce Kıbrıs’a tatile giden Sevgül Kamil, seyahat yasakları nedeniyle 38 yıllık hayat arkadaşının hastalığında yanında olamadı ve son görevini yapamadı. Sevgül Kamil Londra’ya ancak 10 Haziran’da dönebildi. Salgının İngiltere’ye vurduğu darbeyle, büyüklerini kaybeden aile, kendini toparlamayı başardı ve baba ve oğulun diktiği bayrağı, şimdi çocukları devraldı. Üç erkek çocuğu babası Ahmet Kamil’in oğullarından Tevfik Kamil ve Erkin Kamil dedeleri ve babalarının kaldığı yerden devam etmeye karar verdi ve yeni kurallara uyum adına yaptıkları hazırlıkların ardından, pazartesi günü 40 yıllık dükkânlarını yeniden açtılar. Tevfik Kamil, koronavirüs salgın sürecinde zor günler geçirdiklerini, kendilerinin yanı sıra tüm akrabalarının da karantina altında kaldığını sonuçta dedesini ve babasını toprağa verdiklerini dile getirdi. Kamil, her gün 15-20 kişinin başsağlığı dilemek için kendilerini ziyaret ettiklerini ve bunun da, babası ve dedesinin çevrelerinde ne kadar değer verilen insanlar olduklarını gösterdiğini söyledi.