Babası psikiyatri kliniğine kaldırıldı

BILD gazetesinin haberine göre, Hans Gerd Rathjen psikiyatri kliniğine kaldırıldı. Babanın saldırıdaki rolünün bulunup bulunmadığı henüz netlik kazanmadı. Saldırı için oğlunu teşvik edip etmediği ya da birlikte planlayıp planlamadığı, oğluna lojistik destek verip vermediği de belli değil. Ayrıca oğlunun yabancı düşmanı ve ırkçı olmasında payının bulunup bulunmadığı da bilinmiyor. Bild gazetesinin yazdığı habere göre dördü Türk, 10 kişiyi öldüren ve daha sonra da intihar eden 43 yaşındaki Tobias Rathjen, 2000 yılında anne ve babasının evinden çıkıp tek başına yaşamaya başladı. 2000-2007 yılları arasında üniversite eğitimi aldığı Bayreuth kentinde yaşayan Rathjen, beş yıl da Münih’te çalıştıktan sonra 2018’de anne ve babasının evine geri döndü. İşsiz olduğu için sosyal yardımla geçimini sürdürdü. Tobias Rathjen’nin intihar etmeden önce annesini öldürdüğü halde o sırada evde bulunan babasına neden dokunmadığı da hâlâ bir sır.