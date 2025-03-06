Şeytana bir dava da kızından! 'Babam hapiste ölmeli'

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Annesine yapılan bu işkenceyi 2020 yılı kasım ayında öğrendiğinden bu yana yaşamının altüst olduğunu söyleyen 46 yaşındaki Caroline Darian, polisin, babasına ait fotoğraf albümünde, kendisinin de başkalarının iç çamaşırlarıyla görüntülerinin olduğu fotoğraflar bulduğunu belirtirken, muhtemelen kendisine de uyuşturucu verip tecavüz ettiğinden dolayı babası hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. “Annem bana inanmak istemiyor” diyen Caroline Darian, duruşmalarda sadece annesine dönük tecavüzlerin göz önünde bulundurulup, kendisine tecavüzlerin görmezden gelindiğini ileri sürerken, “Dünya genelinde yankı uyandıran bu davanın en büyük unutulanı benim. Bunun da ortaya çıkması için suç duyurusunda bulundum” dedi. ‘Avingnon Şeytanı’ olarak bilinen babasının kendisine de tecavüz ettiğinden emin olduğunu söyleyen Caroline, onun hak ettiği en ağır cezaya çarptırılmasını isterken, annesini de kendisine yeteri kadar destek vermemekle suçladı.

Caroline Darian (46), İngiliz yayın kuruluşu BBC’ye verdiği röportajda ise şunları söylemişti: “Babamın hapiste ölmesi gerekiyordu. O tehlikeli bir adam. Kesinlikle dışarı çıkmamalı.” 72 yaşındaki Dominique Pelicot, Fransa’da üç buçuk ay süren tarihi bir davanın ardından aralık ayında 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.