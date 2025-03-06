×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Şeytana bir dava da kızından! 'Babam hapiste ölmeli'

Güncelleme Tarihi:

#Fransa#Avignon Şeytanı#AVRUPADAN HABERLER
Şeytana bir dava da kızından Babam hapiste ölmeli
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 12:49

Fransa’nın Avignon kentinde eşi Gisel Pelicot’a uyuşturucu ilaçlar vererek yıllarca tecavüz eden ve başka erkeklerden de para alarak tecavüz ettiren, uzun süren duruşmalardan sonra geçen yılın sonlarına doğru 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Dominique Pelicot hakkında kızı Caroline Darian da suç duyurusunda bulundu.

Haberin Devamı

Annesine yapılan bu işkenceyi 2020 yılı kasım ayında öğrendiğinden bu yana yaşamının altüst olduğunu söyleyen 46 yaşındaki Caroline Darian, polisin, babasına ait fotoğraf albümünde, kendisinin de başkalarının iç çamaşırlarıyla görüntülerinin olduğu fotoğraflar bulduğunu belirtirken, muhtemelen kendisine de uyuşturucu verip tecavüz ettiğinden dolayı babası hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. “Annem bana inanmak istemiyor” diyen Caroline Darian, duruşmalarda sadece annesine dönük tecavüzlerin göz önünde bulundurulup, kendisine tecavüzlerin görmezden gelindiğini ileri sürerken, “Dünya genelinde yankı uyandıran bu davanın en büyük unutulanı benim. Bunun da ortaya çıkması için suç duyurusunda bulundum” dedi. ‘Avingnon Şeytanı’ olarak bilinen babasının kendisine de tecavüz ettiğinden emin olduğunu söyleyen Caroline, onun hak ettiği en ağır cezaya çarptırılmasını isterken, annesini de kendisine yeteri kadar destek vermemekle suçladı.
Caroline Darian (46), İngiliz yayın kuruluşu BBC’ye verdiği röportajda ise şunları söylemişti: “Babamın hapiste ölmesi gerekiyordu. O tehlikeli bir adam. Kesinlikle dışarı çıkmamalı.” 72 yaşındaki Dominique Pelicot, Fransa’da üç buçuk ay süren tarihi bir davanın ardından aralık ayında 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Şeytana bir dava da kızından Babam hapiste ölmeli

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fransa#Avignon Şeytanı#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!