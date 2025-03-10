×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

‘Babam 3 yaşındayken terk etti’

Güncelleme Tarihi:

#Almanya #Daniela Katzenberger#AVRUPADAN HABERLER
‘Babam 3 yaşındayken terk etti’
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2025 14:40

Özel yaşamıyla ilgili olarak sosyal medya hesabında her şeyini paylaşan film yıldızı, şarkıcı ve yazar Daniela Katzenberger, yıllar sonra babasıyla olan bir fotoğrafını da paylaştı.

Haberin Devamı

GENELLİKLE profesyonel olmayan kişiler tarafından yapılan televizyon programlarına çıkarak ünlenen Iris Klein ile kendisine şiddet uyguladığı için terk ettiği ilk eşi Jürgen Katzenberger’in kızı olan Daniela Katzenberger, babası ve annesiyle birlikteki bir fotoğraflarını paylaştı. Babasının kucağında kendisine süt içirirken çekilmiş ve annesinin gülümseyerek baktığı fotoğrafın altına “Babam bizi terk etti. O zaman 3 yaşındaydım. Onunla şimdiye kadar hiç ilişkim olmadı. Doğru söylemek gerekirse hiç ilgi de duymuyorum” yazdı. Yunan kökenli ünlü Alman şarkıcı Costa Cordalis’in oğlu Lucas Cordlis ile evli olan ve Mayorka’da (İspanya) yaşayan Daniela Katzenberger’in 10 yaşında bir kızları var.

‘Babam 3 yaşındayken terk etti’

‘Babam 3 yaşındayken terk etti’


Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Daniela Katzenberger#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!