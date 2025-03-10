‘Babam 3 yaşındayken terk etti’

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GENELLİKLE profesyonel olmayan kişiler tarafından yapılan televizyon programlarına çıkarak ünlenen Iris Klein ile kendisine şiddet uyguladığı için terk ettiği ilk eşi Jürgen Katzenberger’in kızı olan Daniela Katzenberger, babası ve annesiyle birlikteki bir fotoğraflarını paylaştı. Babasının kucağında kendisine süt içirirken çekilmiş ve annesinin gülümseyerek baktığı fotoğrafın altına “Babam bizi terk etti. O zaman 3 yaşındaydım. Onunla şimdiye kadar hiç ilişkim olmadı. Doğru söylemek gerekirse hiç ilgi de duymuyorum” yazdı. Yunan kökenli ünlü Alman şarkıcı Costa Cordalis’in oğlu Lucas Cordlis ile evli olan ve Mayorka’da (İspanya) yaşayan Daniela Katzenberger’in 10 yaşında bir kızları var.