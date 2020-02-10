Babaeski’nin ‘Yardım Melekleri’ne Almanya’dan mektup

BABAESKİ’nin Atatürk Mahallesi, Osmaniye Köyü yolu üzerinde 11 yıldır otopark işletmeciliği, çekici ve kurtarıcı hizmeti veren İsmail Yılmaz, motosikletle dünya turuna çıkan Alman vatandaşı Dr. Helge Kleifeld’in motosikletinin arızalandığını bildirip yardım istemesi üzerine 4 Mayıs 2019’da Babaeski-Lüleburgaz arasındaki bölgeye gitti. Yılmaz, kurtarıcı aracı ile Dr. Helge Kleifeld’in, arızalanan motosikletini otopark alanındaki garaja çekerek, seri bir şekilde patlayan lastiklerini tamir edip, motosikletin genel bir bakımını yaptı. Dr. Keifeld, arızanın giderilmesinin ardından yoluna devam etti. Kleifeld, ülkesine döndükten sonra başından geçenleri Almanya’da yayınlanan Metal is Peace Tour dergisine anlattı. Keifeld, haberi yayınlayan dergi ile birlikte İsmail Yılmaz’a da ‘Yardım Melekleri’ başlığını taşıyan bir teşekkür mektubu gönderip, turunu 3.5 saat süren duraklama sonrasında tamamladığını belirtti.

‘AYNI KARARLILIKLA...’

Gelen mektup karşısında çok duygulandığını belirten İsmail Yılmaz, şunları söyledi: “Babaeski ve çevresinde, ilçe emniyet, jandarma ve belediye ile birlikte yaklaşık 11 yıldır yolda kalanlara hizmet veriyoruz. Tabii bu mektup olayı ve dergide yer almamız beni çok duygulandırdı, ayrıca çok mutlu oldum. Sonuçta yabancı bir vatandaşın Babaeski’den güzel duygu ve düşüncelerle ayrılması bizim ülkemizin tanıtımı açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizler de bundan sonra işimizi aynı ciddiyet ve kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz. Kendisine bu güzel düşüncelerinden dolayı teşekkür ediyoruz.”