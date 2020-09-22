BaBa ZuLa’dan yeni albüm: ‘Hayvan gibi’

Albümde yer alan her şarkıya, kimileri uzak geçmişten kimileri de BaBa ZuLa’nın kendi deneyimlerinden gelen ve kendi hikâyesi olan farklı bir hayvanın adı verildi. Albüm ‘Küçük Kurbağa, ‘Sıpa’, ‘Kelebekler Kuşlar’, ‘4 Nal’, ‘Tavus Havası’, ve ‘Çöl Aslanları’ şarkılarından oluşuyor. ‘Tavus Havası’, Derviş Zaim’in 1996 yapımı ‘Tabutta Rövaşata’ filminin müziklerinde kullanılmıştı. Yıllar sonra eser bu kez ‘Hayvan Gibi’ albümü için canlı olarak yeniden kaydedildi. Tavus Havası, grup kurulduktan sonra yaptığı ilk beste olma özelliğine de sahip. Yeni albümle ilgili konuşan Grubun elektro sazcısı Murat Ertel, şunları söyledi: “Biz özel bir gurubuz. Geleneksel Türk folklorunu takip ediyoruz ama buna dünyanın her yerinden etki de sağlıyoruz. Ancak bu etkileşim 1960’lı yıllarınkinden daha farklı. Salgın nedeniyle konser veremedik ama albüm çıkarıyoruz. Şu anda performans sergileyemiyoruz. Bu nedenle kayıt çok önem kazandı.”