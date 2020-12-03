Baba ve bir oğlu Bartın’da diğer oğlu Almanya’da koronaya yenik düştü

YANAZ köyünde yaşayan Alim Yücetaş (76), 11 Kasım tarihinde koronavirüs teşhisiyle Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 12 gün boyunca yoğun bakımda kalan yaşlı adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Köy mezarlığına defnedilen Alim Yücetaş’ın 56 yaşındaki oğlu Mustafa Yücetaş da hastalığa yakalanarak, Almanya’da hastaneye kaldırıldı. Mustafa Yücetaş, babasından bir hafta sonra hayata veda etti. Mustafa Yücetaş’ın Almanya’dan uçakla gönderilen cenazesi de önceki gün babasının yanına defnedildi. Alim Yücetaş’ın Bartın’da yaşanan diğer oğlu 50 yaşındaki Mehmet Yücetaş da koronavirüs teşhisi ile kaldırıldığı hastanede, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Yücetaş da, babası ve ağabeyinin yanına defnedildi.

BABA, DEDE VE AMCASINI KAYBETTİ

Koronavirüs nedeniyle babası, dedesi ve amcasını kaybeden Muhammet Yücetaş (20), insanların, virüsün bu kadar tehlikeli ve kötü olduğunu, yakınlarını kaybettikten sonra anlayabildiğini söyledi. Önce dedesi, ardından amcası ve son olarak da babasını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını anlatan Yücetaş, “Ailemizden 3 kişiyi virüs nedeniyle kaybettik. Bu virüse karşı herkes duyarlı olsun, dikkatli olsun. Tabii biz en başından beri dikkatliydik ama daha dikkatli olmamız gerekiyormuş, bunu anladık. Bu virüs herkese bulaşabilir. Bu acı, bugün bizde yarın sizde olabiliyor. Herkesin dikkatli olması lazım” diye konuştu.