Baba-oğul hâkim karşısında

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SAVCI, Kuzey Ren Vestfalya’da emlak işleriyle uğraşan 48 yaşındaki Oğuzhan C. ve 26 yaşındaki oğlu Sertaç C.’nin devleti 25.1 milyon euro dolandırdığı suçlamasında bulundu. Duruşmada, baba Oğuzhan C. baş sanık, oğlu ise yardım ve yataklıktan yargılanıyor. Duruşma Bochum Eyalet Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Oğuzhan C. ile oğlunun, mart ve nisan aylarında birçok şehirde 61 test merkezi kurduğu belirtildi. Savcı, sanıkların, yapılmayan testler için de devlete fatura kestiği, laboratuvar ve malzeme maliyetlerini düşük olmasına rağmen mümkün olan en yüksek değerden hesap ederek faturalandırdığı kaydedildi. Savcı, sanığın, pandemiyi kullanarak zenginleşmek istediği suçlamasında bulundu.