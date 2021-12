Baba-oğul hâkim karşısında

Haberin Devamı

SAVCI, Kuzey Ren Vestfalya’da emlak işleriyle uğraşan 48 yaşındaki Oğuzhan C. ve 26 yaşındaki oğlu Sertaç C.’nin devleti 25.1 milyon euro dolandırdığı suçlamasında bulundu. Duruşmada, baba Oğuzhan C. baş sanık, oğlu ise yardım ve yataklıktan yargılanıyor. Duruşma Bochum Eyalet Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Oğuzhan C. ile oğlunun, mart ve nisan aylarında birçok şehirde 61 test merkezi kurduğu belirtildi. Savcı, sanıkların, yapılmayan testler için de devlete fatura kestiği, laboratuvar ve malzeme maliyetlerini düşük olmasına rağmen mümkün olan en yüksek değerden hesap ederek faturalandırdığı kaydedildi. Savcı, sanığın, pandemiyi kullanarak zenginleşmek istediği suçlamasında bulundu.

Sanık avukatı ise savcıyı objektif olmamakla ve müvekkilini ‘kötü bir insan’ olarak görme ön yargısıyla hareket etmekle suçladı. Avukat Reinhard Peters , müvekkilinin hiçbir masraftan kaçınmadığı ve kendi imkânlarıyla yatırım yaptığını belirtirken, belediyelerin de kendisinden test merkezi için talepte bulunduğunu kaydetti. Peters, “Müvekkilim hiçbir masraftan kaçınmadı ve pahalı teknolojiyle donattığı eski otobüsleri kiraladı. Çok sayıda belediye başkanı ve alışveriş merkezi yöneticisi, ondan doğrudan bir test otobüsü göndermesi için talepte bulundu. Bunlar arasında Tübingen Belediye Başkanı Boris Palmer de yer alıyor” dedi. Sanığın suçlu bulunması durumunda 10 yıla kadar hapis cezası verilebileceği kaydedildi.