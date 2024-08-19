Baba ocağını müzeye çevirdiler

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İLKOKUL eğitimini Yozgat’ta orta ve lise eğitimini ise Kırıkkale’de tamamladıktan sonra gittiği Almanya’da, koruma ve güvenlik şirketi kuran Hayri Ünal, yaklaşık 40 yıldır üst düzey kişi ve firmaların koruma ve güvenlik işiyle uğraşıyor. Hem yaz tatillerini geçirmek hem de memleketlerine olan özlemi gidermek için Şefaatli ilçesinin Cankılı köyündeki baba ocağını tüttüren Ünal ailesi, evlerini 100’ü geçkin antika eşya ile donattı. Eşi Zahide Ünal ile eskiye duydukları özlem sebebiyle 5 yıl önce başlayan antika eşya biriktirme merakları sayesinde topladıkları eşyalarla evlerini donatan Hayri Ünal, eşyalarına gözleri gibi bakıyor. Zaman zaman iş nedeniyle yurt dışına çıkan Hayri ve Zahide Ünal, işin verdiği stresten uzaklaşmak ve rahatlamak için de zamanlarının büyük bir kısmını antika eşyalarla donattıkları evlerinde geçiriyorlar. Ünal ailesinin adeta müze haline dönüştürdükleri evlerinde, antika paralar, eski resimler, televizyon ve radyolar, bakır yemek takımları ve süs eşyaları, el örgüleri, fincan ve yemek takımları ile köy hayatında günlük hayatta kullanılan birçok eşya bulunuyor.

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‘GEÇMİŞİMİ HATIRLATIYOR’

Hayri Ünal, “Antikaya, eski eşyaya çok merakım vardı, eskiyi çok seviyorum. Eski eşyalar bana geçmişimi hatırlatıyor. Onun için de imkanlarımız dahilinde ne kadar antika, eski eşya bulursak alıyoruz. Bize huzur veriyor, burada zaman geçiriyoruz” derken, eşi Zahide Ünal ise şunları söyledi: “1980’li yıllarda evlendiğimdeki bakır kaplarım hâlâ duruyor. Onları yemek yaparken kullanıyorum. Herkes nasıl sakladığımı merak ediyor, bakır kapları ve antika eşyaları çok seviyorum onlara özenle bakıyorum. Köyümüze gelen misafirlerimize bakır kapta yemek pişiriyorum. Yurt içinde yurt dışında çok memleket, ülke gördük ama Yozgat gibisi, ülkemiz gibisi yok. Ülkemizi çok seviyoruz.”