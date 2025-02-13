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Aziz Nesin İlkokulu, Berlin’de şampiyon oldu

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#Berlin#Aziz Nesin İlkokulu#AVRUPADAN HABERLER
Aziz Nesin İlkokulu, Berlin’de şampiyon oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 10:24

Berlin’de düzenlenen Sparki-Cup 2025 Şampiyonası’nda Aziz Nesin İlkokulu, Kreuzberg ve Friedrichshain semtlerinin en iyi ilkokullarını geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı.

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Flatow Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen final turnuvasında, 6 ilkokul kıyasıya mücadele etti. Futsal kurallarına göre oynanan maçlar, her biri 10 dakikalık iki devreden oluştu. Bu şampiyonlukla birlikte Aziz Nesin İlkokulu, Kreuzberg ve Friedrichshain semtlerini temsil etme hakkı kazandı. İkinci sırada yer alan Heinrich Zille İlkokulu da bölgesel turnuvalarda mücadele edecek. Aziz Nesin İlkokulu’nun bu başarısı, hem öğrencilerin hem de antrenörlerin emeğinin bir sonucu oldu. Şimdi gözler, bu genç yeteneklerin gelecekteki başarılarına çevrildi.

Aziz Nesin İlkokulu, Berlin’de şampiyon oldu

ÜSTÜN BİR OYUN SERGİLEDİLER
Baba ve oğul antrenörler Hasan Çil ve Emirhan Çil, maç sonunda yaptıkları açıklamada şunları söyledi: “Öncelikle öğrencilerimizi kutluyoruz. Üstün bir oyun sergilediler. Turnuvayı namağlup şampiyon olarak bitirdiğimiz için çok mutluyuz. Bize her zaman destek veren herkese teşekkür ediyoruz.” İşte Aziz Nesin ilkokulunun şampiyon kadrosu. Kalede, Tanay ve Yasin Yağız, Berat, Furkan, Yasin Efe, Aleyna, Ennes

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#Berlin#Aziz Nesin İlkokulu#AVRUPADAN HABERLER

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