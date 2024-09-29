Aziz Nesin İlkokulu Berlin Şampiyonu oldu

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CHARLOTTENBURG semtindeki Hans Rosenthal Tesisleri’nde düzenlenen turnuvada maçlar 2x7 dakika üzerinden oynandı. Aziz Nesin İlkokulu, grup aşamasında müthiş bir performans sergileyerek tüm rakiplerini mağlup etti. Finalde rakip Fransız temsilcisi Märkische İlkokulu oldu. Büyük çekişmeye sahne olan final maçı 1x15 dakika oynandı ve son dakikada Berat’ın altın golüyle Aziz Nesin İlkokulu, Berlin Avrupa Şampiyonu oldu. Büyük mutluluk duyduğunu belirten antrenör Emirhan Çil, “Öğrencilerimi kutluyorum, büyük bir başarıya imza attılar. Namağlup şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. Bize destek veren herkese, özellikle de bana yol gösteren babam Hasan Çil’e teşekkür ederim” dedi.

Aziz Nesin İlkokulu takım kadrosu şu isimlerden oluştu: Kalede Tanay, Nejat, Furkan, Yasin Yağız, Taylan, Yasin Efe, Aleyna, İsyan, Batu, Berat, Ennes.

