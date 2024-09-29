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Aziz Nesin İlkokulu Berlin Şampiyonu oldu

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#Berlin#Aziz Nesin İlkokulu Erkek Futbol Takımı#Emirhan Çil
Aziz Nesin İlkokulu Berlin Şampiyonu oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2024 10:32

Aziz Nesin İlkokulu Erkek Futbol Takımı, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen ‘SESB Berlin Avrupa İlkokullararası Futbol Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza atarak şampiyon oldu. Türkçe-Almanca eğitim veren ve Avrupa Okulları statüsünde bulunan Aziz Nesin İlkokulu, turnuvada namağlup bir performans sergiledi.

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CHARLOTTENBURG semtindeki Hans Rosenthal Tesisleri’nde düzenlenen turnuvada maçlar 2x7 dakika üzerinden oynandı. Aziz Nesin İlkokulu, grup aşamasında müthiş bir performans sergileyerek tüm rakiplerini mağlup etti. Finalde rakip Fransız temsilcisi Märkische İlkokulu oldu. Büyük çekişmeye sahne olan final maçı 1x15 dakika oynandı ve son dakikada Berat’ın altın golüyle Aziz Nesin İlkokulu, Berlin Avrupa Şampiyonu oldu. Büyük mutluluk duyduğunu belirten antrenör Emirhan Çil, “Öğrencilerimi kutluyorum, büyük bir başarıya imza attılar. Namağlup şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. Bize destek veren herkese, özellikle de bana yol gösteren babam Hasan Çil’e teşekkür ederim” dedi.
Aziz Nesin İlkokulu takım kadrosu şu isimlerden oluştu: Kalede Tanay, Nejat, Furkan, Yasin Yağız, Taylan, Yasin Efe, Aleyna, İsyan, Batu, Berat, Ennes.

Aziz Nesin İlkokulu Berlin Şampiyonu oldu


 

 

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#Berlin#Aziz Nesin İlkokulu Erkek Futbol Takımı#Emirhan Çil

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