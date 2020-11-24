Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray bayrağı

Azerbaycan Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı Ganire Paşayeva, Galatasaray’a seslendi. Azerbaycan’ın Ermenistan işgalindeki Karabağ’ı kurtardığı operasyon sırasında şehit olan Ferit Dursunov’un vasiyeti yerine getirildi. Şehit olması halinde kabrinde Azerbaycan Bayrağı’nın yanında Galatasaray Bayrağı’nın da olmasını isteyen Dursunov’un bu isteği sonrasında 2 bayrak, şehidin kabrinde birlikte dalgalandı. Ganire Paşayeva, yaptığı açıklamada, gerçekleşen muhaberenin birçok vatan evladını kendilerine tanıttığını belirterek, “Şehitlerimizin son sözleri, vasiyetleri büyük eserlerin konusudur. Türk dünyası sevdalı şehitlerimizden, Gah ilinden olan Ferit Dursunov, şehit olursa, mezarı başına Azerbaycan Bayrağı ile kardeş Türkiye’nin sevilen takımı Galatasaray Bayrağı’nın da asılmasını vasiyet etmişti. Ailesi ve dostları kahraman şehidimizin vasiyetini yerine yetirmiştir. Doğrusu, bu büyük sevgiyi sadece futbol kardeşliği ile bağlamak istemezdim, bu Türkiye sevgisidir. Tesadüfi değil ki şehidimizin çocukları da Galatasaraylı’dır. Ümit ediyorum, Galatasaraylı kardeşlerimiz, Azerbaycan şehidinin sevgisini cevapsız koymayacaktır” açıklamasını yaptı.