‘Az şekerli dondurma’ modası

Almanya’daki İtalyan Dondurmacılar Birliği Sözcüsü Annalisa Carnio, “Dondurmada da artık insanlar daha az şeker istiyor. Yeni moda az şekerli ve taze ürünlerden yapılan dondurma. Sıcak havalarda şeker oranı düşük dondurmalar tercih ediliyor. Çocuklar ise yeni ürünler yerine eski dondurmalardan yemeyi seviyor. Çocukların en çok yedikleri limonlu, çikolatalı ve çilekli” dedi. Koronavirüs nedeniyle ilkbaharda çok az dondurma tüketildiğini vurgulayan Carnio, “Kışın bittiği dönemde hemen koronavirüs krizi başladı. İşler olumsuz etkilendi. Biz yaz aylarından umutluyuz” diye konuştu.