‘Az görüşün, kontağı azaltın’

KALAYCI, “Koronvirüs hızla yayılıyor. Biliyoruz ki daha birçok insan koronavirüse yakalanacak. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Amacımız bu virüsün yayılmasını yavaşlatmak. İnsanları bu virüsten korumak istiyoruz. Virüsün çok kolay yollarla bulaştığını biliyoruz. Konuşurken, öksürürken veya hapşırırken virüsü bir başkasına bulaştırmak mümkün. İnsanlar arasındaki kontak üzerinden de hızlı bulaşıyor. Berlin senatosu olarak insanları mümkün olduğu kadar az görüşmesini hedefleyen kararlar aldık. Elbette attığımız bu adım günlük yaşam ve günlük çalışma için zor bir adım. Ama maalesef bu kararlar alınmak zorundaydı. İnsanlar arasındaki komünikasyon ne kadar az olursa virüs o kadar az yayılıyor. Bu yüzden sizlerden isteğimiz çok acil durumlarda sadece evinizden dışarı çıkın. İşe gidiyorsanız, alışveriş yapmak zorundaysanız ve elbette temiz hava almak için dışarı çıkacaksanız mutlaka insanlarla ön görülen mesafeyi koruyun. Bu kurallara uyma konusunda anlayış göstermenizi rica ediyorum. Ne kadar az kontak kurarsak o kadar virüsün yayılmasını yavaşlatırız. Bu zor dönemde herkesin kuraları uyacağını düşünüyorum” dedi.

TÜRKÇE BİLGİLENDİRME

Bakan Kalaycı, Berlin Senatosu’nun resmi internet sayfasında kentte yaşayan Türklere yönelik koronavirüsle ilgili Türkçe bilgilendirme yaptıklarını belirterek “Kovid-19 salgınıyla ilgili ayrıntılı bilgilerin yer aldığı sayfa hazırlandı. Sorular ve cevapları Türkçe hazırlandı. Virüsle ilgili bilinmesi gerekenler, senatonun aldığı önlemler, kimlerin test yapması gerektiği ve diğer tüm bilgiler burada var” dedi.