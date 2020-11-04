‘Az da olsa yavaşladı’

GEÇEN hafta çarşamba günü bir günlük yeni vaka sayısı 16 bin 964 olarak açıklanmıştı. Almanya’da ilk vakanın görüldüğü günden bu yana toplam virüs bulaşmış kişi sayısı da 560 bin 379’a yükseldi. 371 bin 500 kişi iyileşirken, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 10 bin 551 olarak duyuruldu. Son 24 saat içinde hayatını kaybedenlerin sayısı 143 olarak açıklandı. Bir gün önce günlüm ölüm vaka sayısı 131’di.