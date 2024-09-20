Ayyo Team Hamburg’dan 7 madalyayla döndü

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ESSEN’de 2007 yılında ayran ve alkolsüz içecek şirketi Ayyo GmbH bünyesinde şirket sahibi Mustafa Karadeniz ve atlet Muharrem Yılmaz’ın girişimleriyle kurulan Ayyo Team Atletizm Takımı 17 yıldır spor faaliyetlerine devam ediyor. Almanya içinde ve dışında koşu ve maratonlara katılan Ayyo Atletizm Takımı, zamanla bünyesine katılan Alman ve diğer milletlerden sporcularla artık multi nasyonal bir atletizm takımı.

REKOR ÜSTÜNE REKOR

Hamburg’da düzenlenen Almanya Yarı Maraton Şampiyonası’na 8 koşucudan oluşan bir ekiple katılan Ayyo Team, yedi madalyayla eve döndü. Kadınlar takım klasmanında Joleen Gedwart (1:16:36), Annika Börner (1:18:34) ve Stephanie Breitkreuz (1:20:00) üçlüsü, Essen şehir rekoru kırarak ikincilik ünvanını kazandı. Ayrıca Annika Börner, W35 yaş grubunda Almanya şampiyonluğunu kazandı. Joleen Gedwart yeni bir Essen şehir rekoru kırdı.

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ERKELERDE DE İYİ DERECELER

Erkekler grubunda da iyi dereceler elde edildi. Hannes Piffko 1:11:39’luk yeni en iyi derecesiyle, Andreas Sprott 1:14:55’te ve Hakan Demirkiran 1:16:15’lik yeni en iyi derecesiyle M35-45 yaş kategorisinde takım klasmanında üçüncülüğü elde ettiler. Ayrıca Marcel Leite 1:16:17’de koşarak kendisi için yeni bir en iyi derece elde etti ve koşucu ve takım kaptanı Muharrem Yılmaz da 1:20:02’de finişi geçti. Oldukça başarılı geçen yarışma hem kulübün hem de şehrin spor tarihine geçti.