Ayşe Teyze balkonu anlattı: ‘Sanki onların içindeydim’

BERLİN’de olaylı geçen 1 Mayıs gösterilerinin en renkli anlarından biri olarak görüntülere yansıdı. Aksaraylı 66 yaşındaki Ayşe Şaşmaz, 1 Mayıs’ı kutlayan binlerce insana balkondan el sallayıp öpücük atınca, sosyal medyada bir anda üne kavuştu. Balkondan öpücük atıp çalan müziğe ritim tutan görüntüleri yüz binlerce kez paylaşıldı. Kendisini sosyal medyada gören Londra’daki akraba ve köylüleri bile arayıp, “Meşhur oldun” diyerek hal, hatır sordu. Sevimli hareketleriyle kısa zamanda büyük ilgi gören Ayşe Teyze, 1 Mayıs’ta balkonda yaşadıklarını Hürriyet’e anlattı: ‘TANIDIK BİRİ EL SALLADI’

“O gün hava güneşliydi, biz de eşimle balkona çıktık. İnsanlar birikti. Baktım bir tanıdık geçiyor. Bana el salladı. Maske olunca tam tanıyamadım ama herhalde arkadaşlardan biri diye düşündüm. Ben de el salladım. Sonra meydandaki çocuklar el sallamaya başladı gülerek, ben de el salladım onlara. Sonra öpücük atınca ben de onlara öpücük attım. Baktım biriken tüm halk bana döndü. Ben de insanları çok severim. Dil, din, ırk, mezhep ayırt etmem. Öyle bir insanım. Millet bana yönelince ben de duygulandım. Böyle başladı.” ‘LONDRA’DAN AKRABALAR ARADI’

“O sırada eşim de yanımdaydı. O biraz çekingendir. Beni öyle el sallarken görünce eteğimden çekip‚ ‘Otur’ dedi. O çok çekinir böyle şeylerden. Ben de ‘Beni oturtamazsın’ dedim. Geri kalktım. Baktım hâlâ herkes bana el sallayıp öpücük atıyor, ben de onlara karşılık verdim. Sanki onların içindeyim gibi oldu. O sevinçle oynayasım geldi. Müzik de çalıyor. Sonra ‘Eyvah napıyom ben’ dedim. ‘Adamı iyice kızdırmayayım’ dedim. Zaten eteğimde asılıyor, ‘Otur otur, ne yapıyon’ diyor. Ama güzel bir anı oldu. Londra’dan akrabalar ve köylüler aradı. Görmüşler beni. ‘Meşhur oldun’ diyerek hal, hatır sordular. Çok sevindim. Bir yola çıksam hiç tanımadığım insanlar ‘Anne anne’ direk selam veriyor.”

