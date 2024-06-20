Ayrıştırıcı unsura prim vermeyin

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‘HIZRAY’ projesi için hızlı trenleri inceleyen İmamoğlu, ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul’un ‘HIZRAY’ projesinde, farklı hızlara ulaşabilen trenlere ihtiyacımız var. 12 istasyonlu, 75 kilometrelik bir ring hattı hayal ediyorum ve bu hat 170-180 km/s hızlarına ulaşabilecek, böylece metro sistemimizi güçlendirecek” ifadelerini kullandı. Bu ziyaretin ardından ATİAD’ın düzenlediği yemeğe katılan İmamoğlu, konuşmasında AB ilişkileri, Almanya-Türkiye ilişkileri, sığınmacılar ve Almanyalı Türkler konularına değindi. “2023 yılında Almanya’ya 21 milyar Dolar’lık ihracat gerçekleştirilmiş. Bu oldukça büyük bir rakam. Bu, ülkemizin toplam ihracatının yüzde 8.3’ü. Aynı zamanda Almanya’dan da Türkiye’ye 29 milyar Dolar’lık bir ihracat söz konusu. Toplam ticaret hacminin 50 milyar Dolar’a ulaşması, Almanya’yı, Türkiye ile ticarette en ön sıradaki ülkelerden biri konumuna ulaştırıyor.”

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‘86 MİLYON BİR BÜTÜN’

Avrupa’da yaşayan Türklere mesajı sorulan İmamoğlu, şunları söyledi: “Türkiye’nin 86 milyonu bir bütün. Türkiye’nin her bir milimetre karesi bir bütün, hiç kimse ondan bir parça koparamaz. Bayrağımız hepimizin gururu. Bu bağlamda, Avrupa’da yaşayan milletimizin barış içinde, huzur içinde, birleştirici, uzlaştırıcı bir topluluk olmalarını diliyorum. Avrupa’da hiçbir ayrıştırıcı unsura prim vermesinler. Türkiye’de huzuru ne kadar talep ediyorsak, Avrupa’da da yaşayan bütün milletimizin, soydaşlarımızın barış içinde yaşamalarını diliyoruz.” ATİAD’ın düzenlediği yemeğe T.C. Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, iş, siyaset ve akademi dünyasından pek çok davetli katıldı.