Ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı... 10 kişiyle 10 eyalette...

ALMANYA’da cuma günü altı eyalete düzenlenen baskınlarla çökertilen örgütün camilere yönelik hain planlarının ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Der Spiegel’in haberine göre, Minden’de yapılan toplantıda örgütün lideri 53 yaşındaki Werner S., örgüt üyelerine çok sayıda küçük camiye ve eş zamanlı başka yerlere saldırı emri verdi. Toplantıda, örgüt üyesi iki kişiyi silah temin etmekle görevlendiren Werner S., gerçekleştirilecek eylemler için 50 bin Euro’ya ihtiyaç duyulduğunu söyledi ve paranın temini için herkese sorumluluk verdi.

Minden’deki bu toplantıdan sonra muhbirin camilere eylem kararı alındığı bilgisini vermesiyle örgüt elamanlarının telefonlarını ve yazışmalarını daha sıkı takibe alan polisin, iki örgüt üyesinin telefon görüşmesinde ‘10 kişinin 10 eyalette’ saldırı yapmaktan söz etmesi üzerine cuma günü operasyon düzenlediği belirtiliyor.

HALLE’DEKİ TÜFEĞE BENZİYOR

Kuzey Ren Vestfalya’da (KRV) yakalanan bir örgüt üyesi ile Saksonya Anhalt’ta yakalanan örgüt üyeleri Steffen B. ve Stefan K.’nın evinde el yapımı bombalar, patlayıcılar ve çok sayıda tabancaya el konuldu. Örgüte ait silahların büyük bölümünün örgüt elemanları tarafından yapıldığı belirtildi. Bazı basın organlarında, yakalanan silahlar arasında bulunan bir tüfeğin, geçen yıl ekim ayında Halle’deki sinagog saldırısında kullanılan tüfeğe benzediği yer aldı.

Polis baskınıyla çökertilen ve 12 üyesi tutuklanan ‘Der harte Kern’ (Sert Çekirdek) örgütünün, 2015’te Finlandiya’da kurulan ve mülteciler ile Müslümanları hedef alan aşırı sağcı ‘Soldiers of Odin’ (Odin’in Askerleri) örgütüyle bağlantılarına da ulaşıldı.

ÖZEL GÜVENLİK YOK

Çökertilen aşırı sağcı örgüt, hükümet sözcülerinin olağan pazartesi günkü basın toplantısında da konu edildi. Camilere yönelik saldırı planlarının basında yer aldığı, bu nedenle hükümetin camilere yönelik özel koruma planlarının olup olmadığı soruldu. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü soruya, camilere ve diğer ibadethanelere yönelik saldırıların olma ihtimalinin bulunduğunu belirterek, “Güvenlik birimleri tetikte. Bunun için eyalet güvenlik birimleri sorumlu” dedi. Sözcü, herhangi özel bir güvenlik önlemi alınıp alınmayacağı sorusunu ise cevapsız bıraktı. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de bu konuda, “Hükümetin ve devletin görevi dini inancın özgürce yaşanmasını sağlamaktır. Hangi inanç olursa olsun, ibadet ve inanç özgürlüğünü korumak Almanya’da hükümetin sorumluluğundadır” dedi. Almanya’da istihbarat ve güvenlik birimlerine göre tek başına hareket eden ve şiddet eğilimi taşıyan 53 aşırı sağcı bulunuyor.