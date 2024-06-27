Ayrımcılık şikâyetleri arttı

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FEDERAL Ayrımcılıkla Mücadele Sorumlusu Ferda Ataman, 2023 yılı raporunu tanıttı. Buna göre 2023’te ayrımcılığa maruz kaldıkları için Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi’ne başvuranların sayısı artış gösterdi. Rapora göre kurum geçen yıl, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık 2 bin artışla 10 bin 800 danışmanlık talebi aldı. Böylece sayı rekor bir düzeye yükseldi. Raporu tanıtırken bunun endişe verici bir eğilim olduğuna dikkati çeken Ataman, ırkçılığın kendini daha açık, daha doğrudan ve daha sert bir şekilde gösterdiğini söyledi. Ataman, “Yabancılar dışarı” atmosferi ve insanlığın giderek hor görülmesinin sadece Sylt Adası’ndaki kutlamalarda ya da halka açık festivallerde gözlemlenmediğini, göçmenlerin, engellilerin ve eşcinsel bireylerin günlük yaşamlarında, iş yerlerinde ya da kalacak yer ararken ayrımcılığa maruz kaldıklarını, bu kişilerin kendilerini giderek daha yalnız hissettiklerini söyledi.

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İLK SIRADA İŞ YERİ VAR

Ataman, yapılan başvuruların yüzde 41’inin ırkçı veya Yahudi karşıtı ayrımcılıkla ilgili olduğunu belirtti. Rapora göre vakaların yüzde 25’inde engellilik temelinde, yüzde 24’ünde ise cinsiyet temelinde ayrımcılık yaşandı. Şikâyetlerin yüzde 14’ü yaş temelinde ayrımcılıkla ilgili yaşandı. Rapora göre, özellikle iş yerlerinde çok sık ayrımcılık yaşanıyor. Danışmanlık vakalarının ikinci en büyük oranı ise günlük yaşamda karşılaşılan ayrımcılık oldu. Restoranlarda, alışveriş yaparken veya toplu taşıma araçlarında dışlanma vakaları artıyor. Üçüncü sırada ise kamu daireleri, yetkililer, polis ve adalet sistemiyle ilgili kötü deneyimler yer alıyor.

BİLDİRMEYENLER DE VAR

Ataman, Ayrımcılıkla Mücadele Merkezi’nin rakamlarının ayrımcılık vakalarının tamamını kapsamadığına dikkati çekti. Federal Ayrımcılıkla Mücadele Kurumu’nun yanı sıra mağdurların başvurabileceği başka irtibat noktaları da bulunuyor. Buna ek olarak, mağdurların çoğu yaşadığı ayrımcılığı hiç bildirmiyor. Ataman, rakamlardaki artışın, toplumda ayrımcılığın gerçekten artıp artmadığına dair herhangi bir sonuca varılmasına izin vermediğini açıkladı. Rakamlardaki artış, daha fazla insanın ayrımcılığa karşı mücadele ettiği ve ayrımcılıkla mücadele merkezinin hizmetlerini kullandığı anlamına da gelebileceğini söyledi.