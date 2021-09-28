‘Ayrımcılık içeriyor’ deyip ilanı askıya aldı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kış planı devreye girdi 2 önemli adım: Lokanta, kafe, AVM gibi yerlerde...Kış planı devreye girdi! 2 önemli adım: Lokanta, kafe, AVM gibi yerlerde...#Koronavirüs
Dünya onu Hotel Rwanda filmiyle tanıdı... Gerçek hayatı da filmleri aratmadıDünya onu 'Hotel Rwanda' filmiyle tanıdı... Gerçek hayatı da filmleri aratmadı!#Paul Rusesabagina
Pereira öncesi bileti kesilmişti, ilk 11 oyuncusu yaptı İkinci baharını yaşıyor...Pereira öncesi bileti kesilmişti, ilk 11 oyuncusu yaptı! İkinci baharını yaşıyor...#Fenerbahçe
MİTten müthiş operasyon Suriyede öldürülen en üst düzey isimMİT'ten müthiş operasyon! Suriye'de öldürülen en üst düzey isim#MİT
Bakan Soyludan yurt eylemleriyle ilgili açıklamaBakan Soylu'dan yurt eylemleriyle ilgili açıklama#İçişleri Bakanı
Erdoğan aniden ‘Parlamenter sisteme dönüyoruz’ derseErdoğan aniden ‘Parlamenter sisteme dönüyoruz’ derse#Parlamenter Sistem
Sosyal medya yıkıldı Aylık 99 bin TL maaş... Açıklama geldiSosyal medya yıkıldı! Aylık 99 bin TL maaş... Açıklama geldi#ABD İstanbul Başkonsolosluğu
Düğün sonrası ortalık karıştı: Anlattıkları inanılmaz Gelinin babası dehşet saçtı: Karar verdilerDüğün sonrası ortalık karıştı: Anlattıkları inanılmaz! Gelinin babası dehşet saçtı: Karar verdiler#Takı Kavgası
Peş peşe açıklamalar... Sıcaklıklar hızla düşecek Dikkat: Saat verildiPeş peşe açıklamalar... Sıcaklıklar hızla düşecek! Dikkat: Saat verildi#Meteoroloji
Kentte koronavirüs vaka sayısında 10 kat artış İşte nedeniKentte koronavirüs vaka sayısında 10 kat artış! İşte nedeni#Koronavirüs
20 yıllık çaba boşa gitti Taliban süresiz yasakladı20 yıllık çaba boşa gitti! Taliban süresiz yasakladı#Afganistan
3 yıllık evlilikte karar verildi3 yıllık evlilikte karar verildi!#Bensu Soral
Sevgilim Covid 19 oldu ama ben iyiyimSevgilim Covid 19 oldu ama ben iyiyim#Kendall Jenner
Oxford Üniversitesi açıkladı: Koronada en şanssız grupOxford Üniversitesi açıkladı: Korona'da en şanssız grup! #Koronavirüs
Ünlü futbolcu menajeri Nusrette hesaba isyan etti ama...Ünlü futbolcu menajeri Nusret'te hesaba isyan etti ama...#Nusret
HABERLERAvrupa Haberleri

‘Ayrımcılık içeriyor’ deyip ilanı askıya aldı!

#Sainte-Genevieve Katolik Okulu#AVRUPADAN HABERLER#Actiris
‘Ayrımcılık içeriyor’ deyip ilanı askıya aldı

Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir ilkokulda işe alınacak kişinin ‘başörtüsüz olmasını’ şart koşan iş ilanı yayından kaldırıldı.

Haberin Devamı

BELÇİKA’daki iş ve işçi bulma kurumlarından biri olan Actiris, Sainte-Genevieve Katolik okulunun temizlik elemanı istihdam etmek için verdiği ilanında ‘Başörtüsü giyilmesi yasaktır’ ifadesinin yer alması üzerine ilanı askıya aldı. İlkokulun ilanının hukuki bakımdan inceleneceği, ardından nasıl olması gerektiği konusunda Actiris’in okulla temasa geçeceği bildirildi.

AYRIMCILIK İÇERİYOR
Kurumun sözcüsü Romain Adam, Belçika basınına yaptığı açıklamada, “İlandaki üslup, başörtüsü giyilmesini hedef aldığı için ayrımcılık içeriyor. Ancak diğer taraftan okul, kendi iç yönetmeliğine uygun olarak tarafsızlık politikası uygulamakta da özgür” dedi. Okulun bulunduğu Brüksel bölgesi hükümetinin İstihdam Bakanı Bernard Clerfayt da sosyal medyadaki paylaşımında ilandaki ifadenin ayrımcı nitelik taşıdığını belirtti. İfadenin düzeltilmesi gerektiğini kaydeden Clerfayt, “Tabii okul da kendi iç kurallarını uygulamada özgürdür” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sainte-Genevieve Katolik Okulu#AVRUPADAN HABERLER#Actiris