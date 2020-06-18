Ayrımcılığa dernekler de dava açibilecek

YASA kamu alanında etnik kökeninden, dini inancından, teninin renginden, cinsiyetinden, kronik hastalığından, engelli durumundan, dilinden, yaşam biçiminden, sosyal konumundan veya cinsel tercihinden dolayı kişilerin ayrımcılığa uğramasını önlemeyi amaçlıyor. Yasaya göre, kamuya ait alanlarda, vakıflarda veya kamunun yarısından fazla ortaklığının bulunduğu özerk kurumlarda kişilerin ayrımcılığa uğraması durumunda mağdur dava açabileceği gibi, mağdur adına rızası alındıktan sonra sivil toplum kuruluşları da mahkemeye başvurabilecek. Sınıf gezilerinde veya teneffüslerde öğrencilerin ana dilini konuşmalarının yasaklanması, kamuya ait işyerlerinde mola sırasında çalışanların Almanca konuşulmaya zorlanması, işe alınmalarda yapılacak olası ayrımcı uygulamalara karşı da sivil toplum kuruluşları direkt muhatap olabilecek.

450 MİLYON EURO PARA CEZASI

Avrupa Birliği’nin (AB) direktifleri sonucu 2006 yılında Almanya’da Federal Ayrımcılıkla Mücadele Yasası çıkmıştı. Yasayı yetersiz olarak değerlendiren Berlin Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB) Sözcüsü Safter Çınar “Yasanın çıkmasına Almanya uzun süre direndi. Ancak AB, 2006 yılına kadar Almanya’ya süre tanımıştı. Aksi taktirde 450 milyon Euro para cezasına çarptırılacaktı. O dönemde çıkan yasa birçok yönüyle eksik. Berlin Eyalet Hükümeti ve Berlin Eyalet Meclisi’nin çıkardığı bu yeni yasa Almanya genelinde yürürlükteki yasanın bir anlamda bazı noksanlarını gideriyor” dedi. Çınar benzer yasalanın tüm eyaletlerde çıkması durumunda ayrımcılıkla mücadelede daha fazla başarının elde edileceğini de belirtti. Berlin senatosu yasanın etkin uygulanabilmesi bir ombudsman atama hazırlığı içinde.