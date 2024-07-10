Ayrımcı politikaları tek tek anlattı

Haberin Devamı

TWPA Başkanı Dr. Seyyare Beyzade, 9 Temmuz Salı günü Barnet Belediye Meclisi’nin toplantısına katıldı, belediyenin ‘Türklere ön yargılarla ilgili’ toplumda yaşanan kaygılara yönelik bir konuşma yaptı. Katılımcılar arasında BTCA Başkanı Kenan Yaman ve konsey eski başkanlarından Ayşe Osman da yer aldı. TWPA’nın açıklamasında, belediyenin Türklere karşı ayrımcılığına örnek olarak şu eylemler gösterildi:

• Kıbrıs sorunuyla ilgili Rum propagandasına uygun şekilde yetkililerin saldırgan bir dil kullanması.

• Türkler ve Kıbrıs Türklerine karşı nefreti körüklemek ve gerçekleri çarpıtmak.

• Vergi mükelleflerinin parasıyla, Türk karşıtı etkinliklere ev sahipliği yapmak, Kıbrıslı Türkleri dışlayarak Kıbrıs’tan delegasyon davet etmek, Güney Kıbrıs’taki Türk karşıtı eylemlere destek olmak.

• 1995 tarihli Kuzey Kıbrıs’taki Güzelyurt’la kardeş kent olma projesine rağmen hiçbir zaman kentin sakini olan Kıbrıslı Türklerle ya da yerel yöneticilerle buluşulmaması.

• Belediye sınırları içerisindeki Müslüman Türk aileleri, çocuklarını yerel Rum Ortodoks okullarına göndermeye zorlamak.

• Türk karşıtı posterlerin asıldığı bir toplum merkezinde etkinlikler düzenlemek.

Açıklamada, tüm bu politikaların kötü olduğu ve Türk toplumu için zarar verici bir ortamın doğmasına neden olduğu belirtildi.

Haberin Devamı





AYRIMCILIĞIN KANITI

TWPA Başkanı Seyyare Beyzade ve Sonya Karafistan, Barnet Belediyesi’nin söz konusu eylemlerinin ‘Türk toplumuna zarar verdiğini’ kaydederek, herhangi bir tepki gösterilmezse bu politikaların değişmesinin beklenmediğini dile getirdi. Toplantının ardından bir açıklama yapan Beyzade, Belediye Meclisi’nin konuyla ilgili ek bir adım atmamaya karar verdiğini bildirdi. Beyzade bu kararın, “Türklere ve Kıbrıslı Türklere karşı ayrımcılığın kanıtı olduğunu” dile getirdi ve mücadeleye devam edeceklerinin altını çizdi.