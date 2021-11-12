Aynur Doğan Londra Caz Festivali’nde sahneye çıkıyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
TOGGdan heyecanlandıran açıklama Çalışmalar başladıTOGG'dan heyecanlandıran açıklama! 'Çalışmalar başladı'#TOGG
Koronayı bilen Gates yeni tehlikeyi duyurdu... Acı itirafKoronayı bilen Gates yeni tehlikeyi duyurdu... Acı itiraf!#Bill Gates
Konya ve çevresi için deprem sürpriz mi 5.1lik sarsıntıdan daha büyüğü olabilir miKonya ve çevresi için deprem sürpriz mi? 5.1'lik sarsıntıdan daha büyüğü olabilir mi?#Deprem
Hazine ve Maliye Bakanı Elvandan döviz kuru mesajıHazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan döviz kuru mesajı!#Bakan Elvan
Samurayda hediye kılıfı Satışı 68 yıldır yasak ama...Samurayda hediye kılıfı! Satışı 68 yıldır yasak ama...#Başak Cengiz
Kritik veri açıklandı Üretimde önemli artışKritik veri açıklandı! Üretimde önemli artış#Sanayi Üretimi
Samuray kılıcıyla kadın katleden adam deli miSamuray kılıcıyla kadın katleden adam deli mi?#Başak Cengiz
Krizin yeni adı: F35... Çinden flaş hamleKrizin yeni adı: F35... Çin'den flaş hamle!#Çin
Sokak ortasında vahşice katledilmişti Kan donduran detaySokak ortasında vahşice katledilmişti! Kan donduran detay#Bahçelievler
Kentsel dönüşümde en büyük engeldi İstanbulda önemli değişiklikKentsel dönüşümde en büyük engeldi! İstanbul'da önemli değişiklik#İstanbul
Profesöre taciz soruşturmasında yeni karar Mahkemeden iptal geldi...'Profesöre taciz' soruşturmasında yeni karar! Mahkemeden iptal geldi...#Taciz
Ünlü oyuncunun oğlu büyüdü, evleniyor...Ünlü oyuncunun oğlu büyüdü, evleniyor...#Şebnem Özinal
Dördüncü nişanlısıyla muradına erdi: Düğünden ilk fotoğrafDördüncü nişanlısıyla muradına erdi: Düğünden ilk fotoğraf#Paris Hilton
Milli Takımda şok ayrılık 24 saat sürdü... Kuntzun o sözlerini duyar duymaz...Milli Takım'da şok ayrılık! 24 saat sürdü... Kuntz'un o sözlerini duyar duymaz...#Tuğberk Tanrıvermiş
Hülya Avşar Telefonumdan silmedim demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştuHülya Avşar 'Telefonumdan silmedim' demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu#Magazin Tarihi
HABERLERAvrupa Haberleri

Aynur Doğan Londra Caz Festivali’nde sahneye çıkıyor

#Aynur Doğan Londra Caz Festivali’Nde Sahneye Çıkıyor#Melisa Yıldırım#AVRUPADAN HABERLER
Aynur Doğan Londra Caz Festivali’nde sahneye çıkıyor

Dünya Müzik Fuarı (WOMEX) tarafından ‘Yılın Sanatçısı’ seçilen müzisyen Aynur Doğan, dünyanın en kapsamlı caz festivallerinden EFG Londra Caz Festivali kapsamında sahneye çıkacak. Festival 21 Kasım’a kadar devam edecek.

Haberin Devamı

AYNUR Doğan, en prestijli konser salonlarından Barbican Centre’da 14 Kasım Pazar günü saat 19.30’da çıkacağı sahnede son albümü ‘Hedûr’u ve diğer albümlerinde yer alan eserlerini seslendirecek. Pazar günkü konserde Doğan’ın yanı sıra, ödüllü kabak kemane ustası Melisa Yıldırım da sahne alacak. Yıldırım sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Londra Caz Festivali’nde muhteşem sanatçı Aynur Doğan’ın konser açılışını yapacağım için mutluluk duyuyorum. Ayrıca uzun zamandır, çok sevdiğim bir yer olan Barbican sahnesinde çalmayı hayal ediyordum, tarifsiz hisler içindeyim. Konsere bekleriz” ifadelerini kullandı. Dünyanın pek çok prestijli konser salonunda sahne alan Aynur Doğan, son olarak 2006 yılında sahne aldığı Queen Elizabeth Hall konserinden bu yana Londra’daki bu en büyük sahne gösterisinde seyircileriyle buluşmak için sabırsızlandığını söyledi. Konser biletleri sadece internet üzerinden, www.barbican.org.uk adresinden alınabiliyor. Konseri düzenleyen EFG London Jazz Festival yetkilileri, kapıdan bilet satışı yapılmayacağını, bu nedenle katılmak isteyenlerin mutlaka biletlerini önceden temin etmesi gerektiğini açıkladı.

Aynur Doğan Londra Caz Festivali’nde sahneye çıkıyor

Melisa Yıldırım

Aynur Doğan Londra Caz Festivali’nde sahneye çıkıyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aynur Doğan Londra Caz Festivali’Nde Sahneye Çıkıyor#Melisa Yıldırım#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

Bill Gates uyarmıştı... Acı itiraf geldi İşte dünyayı bekleyen yeni tehlike

Bill Gates uyarmıştı... Acı itiraf geldi! İşte dünyayı bekleyen yeni tehlike

#Bill Gates
Hülya Avşar Telefonumdan silmedim demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

Hülya Avşar 'Telefonumdan silmedim' demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

#Magazin Tarihi
Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

#Gökçe Bahadır