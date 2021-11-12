Aynur Doğan Londra Caz Festivali’nde sahneye çıkıyor

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AYNUR Doğan, en prestijli konser salonlarından Barbican Centre’da 14 Kasım Pazar günü saat 19.30’da çıkacağı sahnede son albümü ‘Hedûr’u ve diğer albümlerinde yer alan eserlerini seslendirecek. Pazar günkü konserde Doğan’ın yanı sıra, ödüllü kabak kemane ustası Melisa Yıldırım da sahne alacak. Yıldırım sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Londra Caz Festivali’nde muhteşem sanatçı Aynur Doğan’ın konser açılışını yapacağım için mutluluk duyuyorum. Ayrıca uzun zamandır, çok sevdiğim bir yer olan Barbican sahnesinde çalmayı hayal ediyordum, tarifsiz hisler içindeyim. Konsere bekleriz” ifadelerini kullandı. Dünyanın pek çok prestijli konser salonunda sahne alan Aynur Doğan, son olarak 2006 yılında sahne aldığı Queen Elizabeth Hall konserinden bu yana Londra’daki bu en büyük sahne gösterisinde seyircileriyle buluşmak için sabırsızlandığını söyledi. Konser biletleri sadece internet üzerinden, www.barbican.org.uk adresinden alınabiliyor. Konseri düzenleyen EFG London Jazz Festival yetkilileri, kapıdan bilet satışı yapılmayacağını, bu nedenle katılmak isteyenlerin mutlaka biletlerini önceden temin etmesi gerektiğini açıkladı.

