‘Aynı anda çok açıldığımız için endişeliyim’

BAVYERA İçişleri Bakanı Joachim Herrmann ise korona gösterilerine sadece mesafe sınırına uygun büyük alan ve meydanlarda izin vereceklerini söyledi. Passauer Neue Presse gazetesine konuşan Herrmann, bakanlığın, emniyet müdürlükleri ve ilçe yönetimleriyle gösteri taslağı üzerinde çalıştığını açıkladı. Herrmann, “Eğer biri kendini mutlaka agresif ve saygısız davranmak zorunda görüyorsa, ona sınırını göstereceğiz” diye konuştu. Almanya’daki vakalarda en büyük artış et fabrikalarında yaşandı. En fazla yeni vaka 222 kişiyle Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde. Bavyera 209 yeni vakayla ikinci, Baden Württemberg 159 yeni vakayla üçüncü sırada. En az vaka Saksonya Anhalt ve Saar eyaletlerinde. Her iki eyalette sadece 2’şer yeni vaka tespit edildi. Rheinland Pfalz Eyaleti’nde 5, Mecklemburg Vorpommern Eyaleti’nde 7, Aşağı Saksonya’da ise 8 yeni vaka çıktı.