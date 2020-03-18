Aynı akşam aynı uçakla geri gönderdiler

FRANKFURT Havaalanı Federal Polis Sözcüsü Reza Ahmari konuyla ilgili Hürriyet’e yaptığı açıklamada “Salı akşamı Türkiye’den gelen uçakta bulunan 12 yolcuya Avrupa Birliği’nin aldığı karar sonucu ülkeye giriş izni verilmedi. Turistik amaçla gelen 12 Türk vatandaşı aynı uçakla aynı akşam Türkiye’ye geri gönderildi. Uçakta bulunan Alman ve AB üyesi ülke vatandaşlarıyla Almanya’da oturum hakkı ve uzun süreli vizesi olanlar ise normal prosedür uygulanarak ülkeye girmelerine izin verildi” dedi.

100 UÇAK KONTROL EDİLDİ

AB’nin aldığı karar sonucu sadece Almanya’daki tüm havaalanlarında kontrollere başlandı. Yolcular uçaktan inmeden yapılan kontrollerle kimin ülkeye girip kimin girmeyeceği belirleniyor. Almanya’ya en fazla Türkiye’den uçak geliyor. Bu nedenle en çok Türkiye’den gelen uçaklar kontrol ediliyor. Bugün sadece Frankfurt’ta 100 uçağın kontrol edildiği belirtildi. AB liderleri dün yaptıkları telekonferans zirvesinde 30 gün geçerli olacak giriş yasağı kararı almıştı.