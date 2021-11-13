Aylıklar 700 euroya kadar zamlanacak

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ÖNÜMÜZDEKİ yıl ise Almanya genelinde emeklilere büyük oranda zam yapılması planlanıyor. Buna gerekçe olarak bu yılın eylül ayına elde edilen prim gelirlerinde, önceki yılın aynı dönemine göre kaydedilen yüzde 3.7 oranındaki artış.

1000 EURODA 60 EURO ARTACAK

Federal Alman hükümeti tarafından her yıl kamuoyuna sunulan emeklilik raporuna ilişkin basına sızan ilk bilgilere göre, Almanya’da yaşayan 20 milyonu aşkın emekliye yüzde 6’ya varan oranda zam öngörülüyor. 2021 raporunda, emeklilik sigortası alanındaki gelişmelere ve buna bağlı tahmini beklentilere ilişkin istatistiki verileri açıklayan federal hükümet yetkilileri, 01.07.2022’den itibaren ülkenin batı eyaletlerinde yaşayan emekli aylıklarına yüzde 5,2, doğudakilere ise yüzde 5.9 oranında zam yapılacağını duyurdular. Örneğin 1.000 euro emekli aylığı alanlar önümüzdeki yıl batıda yaşıyorlarsa 52 euro (yılda 624 euro), doğuda yaşıyor ise 59 euro (yılda 708 euro) daha fazla para alacak.

2023’TE DE ZAM VAR

Yapılan tahminlere göre, zamlar sadece bu yılla sınırlı kalmayacak. Emeklilerin cebine önümüzdeki yıl da daha fazla aylık girecek. Almanya’da gerek ekonomik alanda gerekse pandemi sürecindeki gelişmelere bağlı olarak yapılan tahminlere göre, 2023 yılında ülkenin batısında yaşayan emeklilerin cebine yüzde 4.9, batıdakilerin ise yüzde 5.7 daha fazla aylık girecek. Emekli aylıkları için bu yıl ve önümüzdeki yıl için planlanan artışın, Almanya’da son 40 yılın en büyük zammı olarak nitelendiriliyor. Almanya’da emekli aylıklarına en son büyük zam 1983 yılında yapılmıştı. O dönemde aylıklar yüzde 5.59 oranında zamlanmıştı. 2016’da benzer orandaki zam ülkenin doğu eyaletlerinde yaşayan emeklilere yapılmış ve aylıklar yüzde 5.95 oranında artırılmıştı.

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ÖNÜMÜZDEKİ ÜÇ YILA İLİŞKİN ZAM TAHMİNLERİ

Federal hükümet, her yıl sunduğu emekli raporunda, Alman Emeklilik Sigortası’na ilişkin geçmişte, günümüzde ve gelecekteki ekonomik göstergelere dayanarak, tahmini zam hesapları yapıyor. Bu hesaplara göre, 2022, 2023 ve 2024 yılları için beklenen zamlar şöyle olması bekleniyor:

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KOALİSYON HÜKÜMETİNİN

EMEKLİLİK PLANLARI NEDİR?

ALMANYA’da geçen eylül ayında yapılan federal parlamento seçimlerinden sonra olası koalisyon oluşumu belirginleşmeye başladı. Seçimlerde en çok oyu alan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Birlik Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile birlikte hummalı bir şekilde koalisyon görüşmelerini sürdürmeye devam ediyor. Almancada ‘Ampel Koalition’ olarak nitelendirilen, parti logolarındaki kırmızı, sarı ve yeşil renklerden esinlenerek ‘trafik lambası’ adı verilen SPD, Yeşiler ve FDP koalisyon oluşumunun, sosyal güvenlik ve özellikle emeklilik alanındaki nasıl bir politika izleyeceğine bir göz atalım istedik.

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EMEKLİLİK YAŞI ARTMAYACAK

Berlin’de önümüzdeki aya kadar bir hükümet oluşturması beklenen koalisyon partileri, emekli aylığı oranının en az yüzde 48 seviyesine tutulmasını planlıyorlar. Diğer bir ifadeyle, sigortalıların emekli aylıkları, çalışma hayatı boyunca elde ettikleri ortalama kazancın yüzde 48’in altına düşmemesi hedefleniyor. Olası koalisyon ortakları, ayrıca, emeklilik yaşını da artırma gibi bir planları yok. Koalisyon hükümetini kurmaya aday olan SPD, Yeşiller ve FDP’nin ayrıca, emekli aylıklarını sadece prim gelirleriyle finanse etmek yerine, önümüzdeki yıllarda hisseye bağlı finansman modelini de tercih edeceği gelen haberler arasında. Yeni hükümetin emeklilik konusunda nihai olarak nasıl bir politika ve finans stratejisi izleyeceğini ve bunun getirisi veya götürüsünün ne olacağını beklemek ve görmek gerek.

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ANNEMİN YEDEK BAKICI PARASI ALMA HAKKI VAR MI?

O. Arıkan – Almanya

GEÇEN haftalarda yayımladığımız Bakım Reformu Dosyası’na ilişkin soru yönelten okurumuz, bakıma muhtaç olup bakım derecesi 2 bulunan annesi için de 1.612 euro tutarında yedek bakıcı desteği almaya hakkının olup olmadığını öğrenmek istemiş.

Sayın okurumuz, annenizin ayda 315 euro bakım parasının yanı sıra yılda bir kereye mahsus 1.000 euro eyalet bakım yardımı aldığına göre, kendisinin Bavyera eyaletinde ikamet ettiğiniz tahmin ediyoruz. Almancası ‘Verhinderungspflegegeld’ olan yedek bakıcı hizmetini karşılamak üzere ayrılan yardım parasından, bakım derecesi 2 ve daha yüksek olanlar yararlanabiliyor. Annenizin bakım derecesi 2 olduğuna göre, kendisi de bu haktan yararlanabilir. Bunun için annenizin bağlı olduğu sağlık sigortası bünyesindeki bakım sigortasına (Pflegekasse) yazılı başvuruda bulunması gerekiyor. Yedek bakıcı yardımının yanı sıra, anneniz herhangi bir sağlık sorunu nedeniyle bakım veya huzurevinde kısa süreli yatış yapmadıysa, Almancadaki adı ‘Kurzzeitpflegegeld’ olan

1.612 euroluk bütçenin yarısını da, yani 806 euroluk bölümünü de, yedek bakıcı finansmanında kullanabilirsiniz. Bu bütçeden de yararlanmak istediğinizi, yedek bakıcı bütçesi için yapacağınız başvuruda özellikle belirtmeniz gerekiyor.