Aylar sonra ilk kez düştü

VAKA sayısı aylar sonra ilk kez 10 binin altına düşmüş oldu. Yeni yıl ve Noel nedeniyle çok sayıda kişinin test yaptırmaması, test sonuçlarının gecikmesi ve merkeze veri akışının sağlıklı olmaması nedeniyle vaka sayısının düşük çıktığı tahmin ediliyor. Almanya’da şimdiye kadar en yüksek günlük vaka sayısı 18 Aralık’ta 33 bin 777 olarak açıklanmıştı. Son 24 saat içinde 302 kişi hayatını kaybetti, bugüne kadar virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 574 oldu. Yoğun bakım istasyonlarında 5 bin 729 hastanın tedavisine devam edilirken, 3 bin 126 entübe edilmiş hasta var. Yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 78.25.