‘Aykırılar’, küçüldükçe radikalleşti

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FEDERAL İçişleri Bakanı Horst Seehofer, ‘Querdenker’ hareketinin küçüldüğüne dikkati çekerken, grubun radikalleştiği ve şiddet yanlısı olduğunu belirtti. ‘Querdenker’ oluşumunun neden olduğu siyasi şiddetin Almanya için tehlike oluşturduğunu kaydeden Seehofer, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, “Hukuk devleti onlarla mümkün olan tüm hukuki yollarla savaşmazsa ülkemizi parçalayabilirler” dedi. Seehofer, benzin istasyonu cinayetindeki fail gibi tüm şiddet yanlılarının ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini ifade etti.