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‘Aykırılar’, küçüldükçe radikalleşti

#Almanya#Berlin#Querdenker
‘Aykırılar’, küçüldükçe radikalleşti

Almanya geçen hafta bir benzin istasyonunda çalışan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi kasiyere yönelik cinayeti konuştu. Cinayet, koronavirüse karşı komplo teorileri üretip Almanya genelinde gösteriler düzenleyen Querdenker (Aykırı Düşünenler) yanlısı bir kişi tarafından işlendi. Şimdi, Almanya’da bu yapının ne kadar tehlikeli olduğu konuşulmaya başlandı.

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FEDERAL İçişleri Bakanı Horst Seehofer, ‘Querdenker’ hareketinin küçüldüğüne dikkati çekerken, grubun radikalleştiği ve şiddet yanlısı olduğunu belirtti. ‘Querdenker’ oluşumunun neden olduğu siyasi şiddetin Almanya için tehlike oluşturduğunu kaydeden Seehofer, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, “Hukuk devleti onlarla mümkün olan tüm hukuki yollarla savaşmazsa ülkemizi parçalayabilirler” dedi. Seehofer, benzin istasyonu cinayetindeki fail gibi tüm şiddet yanlılarının ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini ifade etti.

‘Aykırılar’, küçüldükçe radikalleşti

Kuzey Ren Vestalya ve Schleswig-Holstein eyaletlerinde yapılan bir araştırma da aynı şekilde korona karşıtı gösterilerin ne kadar radikalleştiğini ortaya koydu. Aşağı Saksonya’da ise korona karşıtlarının hükümetin devrilmesini istediği belirlendi. Birçok eyalette istihbarat oluşumunun içinde şiddet yanlılarının giderek arttığına dikkat çekildi. ‘Querdenker’ ve aşırı sağcıların iç içe geçmeye başladığı belirtilirken, özellikle sel felaketinde mağdurlara yardım ediyormuş gibi organize oldukları ifade edildi.

 

 

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#Almanya#Berlin#Querdenker