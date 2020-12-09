‘Aykırı Düşünenler’e kötü haber... İstihbarat...

BADEN Württemberg Eyaleti Anayasayı Koruma Teşkilatı, aldığı kararla Querdenken 711 hareketinin çalışmalarını izleme kararı aldı. Böylece Almanya’da ilk kez bir eyalet iç istihbarat teşkilatı korona kurallarını protesto eden bir inisiyatifi gözetim altına almış oldu. ‘Querdenken 711’, Stuttgartlı iş insanı Michael Ballweg tarafından kuruldu. Hareket, ülke genelinde sayıları kimi zaman on binlerce kişiye ulaşan kitlelerle eyalet ve federal hükemetin aldığı korana önlemlerini protesto ediyor. Korona salgınına inanmayan ve bunun komplo teorisi olduğunu savunan hareket, düzenlediği protesto gösterilerinde maske ve sosyal mesafe kurallarını da şimdiye kadar hep hiçe saydı. Hareketin kurucusu Ballweg, “Biz barışçıl bir hareketiz. Siyasi bir yönümüz yok. Şiddete de karşıyız” sözleriyle kendisini savunsa da, ‘Querdenken 711’ aşırı sağcı olarak biliniyor.

Perşembe günü toplanacak İçişleri Bakanları Konferansı’nda da korona karşıtı hareket federal ve eyalet içişleri bakanları tarafından masaya yatırılacak. Hareketin diğer eyalet anayasayı koruma teşkilatları tarafından izlenmesi kararının peş peşe çıkması bekleniyor. Aşağı Saksonya İçişleri Bakanı Boris Pistorius da korona karşıtı hareketin istihbarat tarafından izlenmesi gerektiğini açıkladı.