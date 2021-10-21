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HABERLERAvrupa Haberleri

‘Aykırı Düşünenler’ kendi okullarını açmış

#Almanya#Reichsbürger#Querdenken
‘Aykırı Düşünenler’ kendi okullarını açmış

Almanya’nın paralel yapılanması olarak bilinen ‘Reichsbürger’in (İmparatorluk Vatandaşları) aşı karşıtı ‘Aykırı Düşünenler’ (Querdenken) ile bir olarak illegal okul açtığı ortaya çıktı. Münih yakınlarındaki Rosenheim kasabasında 50 kadar öğrencisi olduğu belirtilen okulun kapatıldığı, olaya iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın el koyduğu bildirildi.

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İLGİLİ birimlerden verilen bilgiye göre, korona kısıtlamalarına karşı olan aynı zamanda devleti tanımadığı belirtilen ‘İmparatorluk Vatandaşları’ hareketine bağlı aileler, çocuklarını devlet okullarına göndermek istemedi. Bunun üzerine diğer bir korona inkârcısı grup olan ‘Aykırı Düşünenler’in desteğiyle Rusya’da kurulduğu belirtilen ancak Almanya’da kaydı görünmeyen ‘Özgürlük Cesaret İster’ isimli bir vakıf üzerinden kendilerine özgü eğitim kurumu açtı. Bölge makamları tarafından ilk başlarda ‘okul benzeri’ kuruluş olarak nitelenen illegal okula, korona kısıtlamaları nedeniyle resmi okula gitmek istemeyen test ve aşı olmayan 50 çocuk kaydedildi.

‘Aykırı Düşünenler’ kendi okullarını açmış

ÖĞRETMENLER RAPOR ALMIŞ
İstihbarat birimlerinin takibi altında olan bazı şahısların söz konusu okul ile bağlantılı olduğunun anlaşılması üzerine kapısına kilit vuruldu. Bavyera’nın başka yerleşim birimlerinde de benzer okullar açmak için girişimlerde bulunduğu belirtilen öğretmenler hakkında da soruşturma başlatıldı. Okulu açan öğretmenlerin devlet memuru olduğu, ancak korona önlemlerine karşı oldukları için uzun zamandır rapor alarak kendi okullarına gitmedikleri tespit edildi. Aynı zamanda çok sayıda koronavirüs önlemleri karşıtı gösteriye katıldıkları belirtilen öğretmenlerin açığa alındığı belirtildi. Bölge yönetiminden verilen bilgiye göre bir çiftlik evinde açıldığı belirtilen okulda yapılan aramalarda koronavirüs önlemlerinin hiçbirine uyulmadığı anlaşıldı.

‘Aykırı Düşünenler’ kendi okullarını açmış

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‘Aykırı Düşünenler’ kendi okullarını açmış

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#Almanya#Reichsbürger#Querdenken

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