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Avrupa
AA
Haber Giriş: 10.01.2021 - 10:09 | Son Güncelleme:

‘Aykırı Düşünenler’ bu kez olaysız dağıldı

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‘Aykırı Düşünenler’ bu kez olaysız dağıldı
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Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen gösteride yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri protesto edildi.

‘Aykırı Düşünenler’ bu kez olaysız dağıldı
Querdenken 30’ adlı oluşumun yaklaşık 100 üyesi, Kovid-19 önlemlerini protesto etmek amacıyla Alexanderplatz Meydanı’nda toplandı. Hükümetin Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek amacıyla aldığı önlemlere tepki gösteren eylemciler, tedbirlerin hemen kaldırılmasını istedi. Geniş güvenlik önlemleri alan polis, eylem sırasında göstericilerin mesafe ve maske takma kuralına riayet etmeleri için sıkça uyarılarda bulundu. Maske takma kuralına uymayan çok sayıda kişi, kimlik tespiti için gösterinin düzenlendiği bölgeden uzaklaştırıldı, direnenler ise zor kullanılarak çıkartıldı.
‘Aykırı Düşünenler’ bu kez olaysız dağıldı

Göstericiler, eylemde yapılan konuşmalardan sonra uzun süre dans etti. Yaklaşık 3.5 saat süren gösteri olaysız sona erdi.
‘Aykırı Düşünenler’ bu kez olaysız dağıldı

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