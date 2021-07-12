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Avrupa
Ali MERCİMEK / Fotoğraflar: Porsche Deutschland, DHA
Haber Giriş: 12.07.2021 - 10:34 | Son Güncelleme:

Ayhancan yine kazandı

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Ayhancan yine kazandı

Hollanda’nın Zandvoort pistinde gerçekleşen 2021 Porsche Carrera Cup Almanya serisinin 5’inci ayağı Hollanda’da Türk pilot Ayhancan Güven, Zandvoort pistindeki ilk yarışı 3’üncü bitiren Güven, 2’nci yarışta ise podyumun en üst basamağını elde etti. Şampiyonanın üçüncü ayağında da birinci gelen Ayhancan böylelikle ikinci kez kürsüye çıktı.

Ayhancan yine kazandıPorsche 911 GT3 serili yarış otolarıyla gerçekleşen şampiyonaya Phoenix Racing takımının 53 numaralı aracıyla katılan 23 yaşındaki Ayhancan Güven, güçlü rakiplerine şans tanımadı. Start sonrası bir ara geriye düşen Güven, yarıştan kopmayarak 11’inci turda öne geçti ve yarışı birincilikle bitirdi. Toplam 16 yarıştan oluşan 32 yıllık şampiyonanın 30 Nisan’da Belçika’da gerçekleşen ilk haftasında adından söz ettiren Ayhancan Güven, 27 pilot arasından sıyrılmasını bildi. Aldığı puanla genel sıralamada 202 puanı olan Hollandalı pilot Larry ten Voorde’nin hemen ardından 167 puanla ikinci sıraya yerleşen Ayhancan Güven, 30 Ekim’de sona edecek kupada şampiyon olmak için büyük avantaj yakaladı. Serinin 6’ncı ayağı 6-8 Ağustos tarihleri arasında Almanya’daki Nürburgring pistinde yapılacak. 2018 ve 2019 yıllarında da Fransa Porsche Kupası’nı kazanarak adından söz ettiren Ayhancan Güven, gelecek vaat ettiği için Porsche tarafından genç pilot olarak destek görüyor.

 

 

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