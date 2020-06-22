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Avrupa
AA
Haber Giriş: 22.06.2020 - 09:45,Son Güncelleme:

Aydın’da otomobilin çarptığı gurbetçi kadın öldü

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Aydın’da otomobilin çarptığı gurbetçi kadın öldü
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Aydın’ın Kuyucak ilçesinde otomobilin çarptığı gurbetçi kadın hayatını kaybetti.

ALINAN bilgiye göre, M.A.’nın (32) kullandığı 20 GK 458 plakalı otomobil, Pamukören Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Aydın’a (73) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın yaklaşık 10 metre ileriye savruldu. Araç sürücüsü, otomobili olay yerinde bırakıp kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Zeynep Aydın’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Zeynep Aydın ve ailesinin dün akşam saatlerinde Almanya’dan yurda dönüş yaptıkları, gurbetçi ailenin yakınları tarafından İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan alındıktan sonra memleketleri Denizli istikametine gittikleri sırada yemek molası verdikleri bu sırada da kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Aydın’da otomobilin çarptığı gurbetçi kadın öldü

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