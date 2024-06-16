Aydın Kaval son yolculuğuna uğurlandı

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AYDIN Kaval, geçen perşembe akşamı Türk öğretmenler, konsolosluk görevlileri ve yakın dostlarıyla kapalı salonda futbol oynadı. Maçın ardından 300 metre uzaklıktaki evine doğru yola çıkan Kaval, tam evin önünde kalp krizi geçirdi. Komşularının çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Kaval, tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Cenaze namazı DİTİB Fürth Mevlana Camii’nde kılınan Kaval’ın naaşı yarın eşi Melek’in memleketi Denizli’ye gönderilerek Çivril’de defin edilecek. Cenaze törenine Aydın Kaval’ın eşi Melek ile çocukları İrfan ve Yasemin, Bavyera milletvekili Arif Taşdelen (SPD) federal milletvekili Carsten Träger (SPD), Fürth Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Jung, Fürth Belediyesi İkinci Başkanı Markus Braun, Nürnberg Başkonsolosluğu adına Nayil İnan, Fürth Uyum Meclisi Başkanı Antonis Kerlidis, Nürnberg Metropol Türk Toplumu (TGMN) önceki Başkanı Bülent Bayraktar, Fürth Belediyesi Meclis Üyeleri, Nürnberg ve çevresinden sivil toplum kuruluşların temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

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‘GÖRÜNMEYEN KAHRAMAN’

Arif Taşdelen, “Yeri doldurulamayacak güzel bir kişi Aydın Kaval’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Kaval, Türk-Alman dostluğunu pekiştirmek için çaba sarf eden, iki toplum arasında köprü görevi gören, sevilen bir kişiydi. Türk toplumu adına büyük kayıp” dedi. Bülent Bayraktar ise şunları söyledi: “Aydın Kaval Fürth kentinde birçok vatandaşın bireysel problemlerine çözüm bularak tüm toplumun sevgi ve saygısını toplamıştır. Toplumun görünmeyen kahramanlarındandı. Toplumumuzda ender bulunan bir insandı. Futbolu çok seviyordu. Türk-Alman dostluğu, ırkçılığa karşı mücadele ve Alman siyaseti ile diyalog girişimlerinde bulundu.”