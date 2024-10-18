Aydan Özoğuz’a istifa baskısı

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YAHUDİ karşıtı ‘Barış İçin Yahudi Sesi’ grubunun alevler üzerinde “Bu siyonizmdir” (This is Zionism) yazılı grafiğini İnstagram hesabında paylaşan Federal Meclis Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz’un istifası istendi. Ana muhalefet CDU/CSU Federal Meclis Parlamenter Grubu Genel Sekreteri Thorsten Frei, “Biz böyle bir Başkan Yardımcısı’nın bizi temsi etmesini istemiyoruz” diyerek Özoğuz’nın görevi bırakmasını talep etti. Almanya’nın başbakanlığına soyunan CDU lideri ve CDU/CDU Federal Meclis Grup Başkanı Friedrich Merz de Federal Meclis Yaşlılar Konseyi’nin bir toplantı yaparak SPD’li Aydan Özoğuz’nun paylaşımını görüşmesi önerisinde bulundu. CSU’lu Yahudi Yaşamı ve İsrail’le İlişkiler Sorumlusu Daniela Ludwig, “Aydan Özoğuz istifa etmelidir” dedi.

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‘ÇOK BÜYÜK BİR GAF’

Alman Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster de Aydan Özoğuz’un paylaşımını “Çok büyük bir gaf” olarak nitelerken, Özoğuz’un yaklaşımının “İsrail’in yanındayız” diyen Şansölye Olaf Scholz’un tutumuyla bağdaşmadığına dikkat çekti. SPD’li Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas da, Aydan Özoğuz’un böyle bir paylaşımda bulunmasını eleştirdi. Aydan Özoğuz ise kendisine dönük suçlamaları geri çevirirken, paylaşımının yanlış algılanmasından üzüntü duyduğunu belirterek, İsrail devletinin bağımsızlığını hep savunduğunu hatırlattı.