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Aydan Özoğuz yeniden aday

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#Almanya#Aydan Özoğuz#AVRUPADAN HABERLER
Aydan Özoğuz yeniden aday
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 11:14

Federal Meclis Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz (SPD), gelecek yıl şubat ayında yapılacak federal seçimlerde Hamburg SPD listesinde ikinci sıradan aday gösterildi.

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DELEGELERİN yaklaşık yüzde 80’inin oyunu alan Aydan Özoğuz, sadece bir oyla adaylıkta ikinci saraya yerleşti. Bir önceki seçimde SPD’nin liste başı adayı olarak seçimlere girmişti. Özoğuz, geçtiğimiz günlerde İsrail karşıtı bir paylaşımı nedeniyle günlerce eleştirilmişti. Hamburg SPD, Federal Meclis seçim kampanyasına Başbakanlık Müsteşarı Wolfgang Schmidt ile giriyor. Bürgerhaus Wilhelmsburg’da düzenlenen parti genel kurulunda yaklaşık yüzde 84 oy alan ve ilk sıra adayı olan Schmidt, Federal Meclis için ilk kez aday oldu. Şimdiye kadar, Olaf Scholz’un başbakanlık ofisini yönetiyordu. Federal Meclis üyeleri Metin Hakverdi, Dorothee Martin ve Falko Drossmann üçüncü ila beşinci sırada yer aldı. Hamburg SPD şu anda Federal Meclis’te dördü kendi seçim bölgelerinde doğrudan vekillik kazanan beş milletvekili tarafından temsil ediliyor.

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#Almanya#Aydan Özoğuz#AVRUPADAN HABERLER

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