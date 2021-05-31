Aydan Özoğuz liste başı adayı
Sosyal Demokrat Parti (SPD) Hamburg teşkilatı, eylül ayında yapılacak genel seçimlerde liste adaylarını belirledi. Daha önce Federal Göç ve Uyum Bakanı olarak görev yapan Aydan Özoğuz, delegelerin yüzde 95’inin oyunu alarak liste başı adayı oldu.
HALEN Federal Meclis milletvekili olan Metin Hakverdi ise yüzde 83 oyla 6’ncı sırada yer aldı. Hakverdi, iki kadın adaydan daha fazla oy almasına rağmen, Yeşiller’deki gibi kadın kotası uygulaması nedeniyle 6’ncı sıraya düştü. SPD, 2017 yılında yapılan seçimlerde Hamburg’dan 6 milletvekili çıkarmıştı. Ancak kamuoyu yoklamalarında ciddi puan kaybeden SPD’de Metin Hakverdi’nin yeniden seçilmesi zor görünüyor.