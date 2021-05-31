Aydan Özoğuz liste başı adayı

HALEN Federal Meclis milletvekili olan Metin Hakverdi ise yüzde 83 oyla 6’ncı sırada yer aldı. Hakverdi, iki kadın adaydan daha fazla oy almasına rağmen, Yeşiller’deki gibi kadın kotası uygulaması nedeniyle 6’ncı sıraya düştü. SPD, 2017 yılında yapılan seçimlerde Hamburg’dan 6 milletvekili çıkarmıştı. Ancak kamuoyu yoklamalarında ciddi puan kaybeden SPD’de Metin Hakverdi’nin yeniden seçilmesi zor görünüyor.