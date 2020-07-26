‘Ayasofya daha güzel açılamazdı... O yüzden gelinlikle geldim’

86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne ziyaretler büyük ilgiyle devam ediyor. Son olarak ekim ayında Almanya’da dünya evine girmeyi planlayan Sevban ve Münire çifti, yurt dışından Türkiye’ye gidip Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ni gelinlik ve damatlıkla ziyaret etti.

Cami girişinde açıklama yapan Sevban Ovacin, eşinin Avustralya’da kendisinin Almanya’da yaşadığını belirterek, “Evlilik münasebetiyle, hem de düğün çekimleri için buralara kadar geldik. Bize de buraya gelmek nasip oldu. Çok büyük bir vesile, buna vesile olanlardan Cenabı Allah razı olsun. Cenabı Allah buranın kadrini kıymetini bilenlerden eylesin inşallah. Düğünümüz 10’uncu ayda olacak” dedi. Ayasofya Camisi’ne gelinlikle giden Münire ise, “Ayasofya daha güzel bir şekilde açılamazdı, o yüzden gelinlikle geldim” diye konuştu. Çifte vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gösterildi.