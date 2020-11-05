Ayakkabılarını bağlama numarasıyla penaltıdan gol attı
Hırvatistan 2. Ligi takımlarından NK Croatia Zmijavci futbolcusu Tomislav Mrkonijic yeşil sahalarda ender görülen bir penaltı golüne imza atarak 90+5'te beraberliği getirdi.
Hırvatistan 2. Ligi takımlarından NK Croatia Zmijavci ve Cibalia takımları 12. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldiler.
AYAKKABI BAĞLARKEN KALECİYİ OYALADI
90+5'te penaltı kazanan Croatia'da topun başına gelen Tomislav Mrkonijic ayakkabı bağlama numarasıyla golü atarak takımına 1 puanı getirdi.
Bu sonuçla NK Croatia Zmijavci puanını 15'e çıkarırken, Cibalia ise 17 puanla 7. sıraya yerleşti.
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