Ayakkabı müzesi Merkel’den vazgeçmiyor

Haberin Devamı

HASELHOFF, cumhurbaşkanlığı seçimi için geldiği Berlin’de Merkel’den bir çift ayakkabısını müzeye vermesi için ricada bulunacak. Müze, Angela Merkel’in başbakanlığı döneminde müzede sergilenmek üzere bir çift ayakkabısını istemiş ancak hep olumsuz yanıt almıştı. Müze bu sefer bir mektup yazarak eyalet başbakanından yardım istedi. Başbakan Haseloff ise, “Sonuç alıp almama konusunda garanti veremem ama müzenin isteğini yerine getireceğim” dedi.

Saksonya-Anhalt’ın güneyinde yer alan Weissenfels’deki ayakkabı müzesi, antik çağlardan günümüze kadar tarihi ayakkabıları sergiliyor. Müzenin sergilediği ayakkabı koleksiyonu arasında, 1982-1998 yılları arasında başbakanlık yapan Helmut Kohl’ün ayakkabısı da yer alıyor. Weissenfels’in bir dönemler Avrupa’nın en büyük ayakkabı üretim fabrika ve atölyelerine sahip olduğu, yaklaşık 30 bin kişinin bu sektörde çalıştığı belirtildi. Ancak kentteki ayakkabı sektörü 1990’lardan itibaren önemini kaybetti ve yok olma noktasına geldi. Müzede Weissefels’teki ayakkabıcılık sektörünün gelişimi anlatılırken, Hollanda’nın ahşap ayakkabıları, Japonların Kimonos ayakkabı kültürü, İskandinavya çizmeleri ve Türkiye’deki terlik kültürü de sergileniyor.