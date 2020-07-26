Ay Yıldız’dan iklim koruma için 1250 ağaç

BU projede Plant-My-Tree® şirketiyle birlikte çalıştıklarını belirten Ay Yıldız Genel Müdürü ve Telefónica Deutschland’ın Ethnic P&L Direktörü Thorsten Wagner, “Bu kampanyamızla Ay Yıldız’ın bütün satış ve iş ortaklarına teşekkür etmek istiyoruz. Girişimimizle çevre ve iklimimizin korunması hedefiyle örnek oluşturmak istiyoruz” dedi. Plant-My-Tree® Yönetim Kurulu Üyesi Peter Selenski de “Telekomünikasyon branşından ilk proje ortağımız Ay Yıldız ile birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ay Yıldız , Almanya’daki karma ormanların yeni ağaçlarla çeşitlendirilmesi ve genişletilmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz uzun süreli projelerde bize destek veriyor” diye konuştu.

Proje kapsamında ağaçlar, Schleswig Holstein Eyaleti’nin Bokhorst ilçesinde, Steinburg Belediyesi sınırları içindeki ormanlık alanı dikildi. Yerleştirilen şilde iş ortağı olarak Ay Yıldız ’a dikkat çekiliyor. Ay Yıldız ’ın 31 Temmuz’da ilk günü kutlanacak olan ‘Kurban Bayramı’ nedeniyle düzenlediği bu kampanya uzun süreli bir etkiye sahip. Planlanan proje süresi, ormancılığın ve ağaç kesiminin yapılmayacağı asgari 99 yıl. Bu uzun süre, Plant-My-Tree®’nin iklimi koruma hedeflerinin sürekliliğinin de altını çiziyor. Ay Yıldız adına dikilen ağaçlar sayesinde gelecekte yıllık ortalama 15 ton karbondiyoksit gazı (CO2) denkleştirilebilecek.

ORMANLIK ALANLAR DAHA DA BÜYÜSÜN

Mülheim an der Ruhr’da bulunan Plant-My-Tree® şirketi, on yıldan uzun bir süredir geliştirdiği çevre ve iklimin korunması amaçlı programıyla özel kişilerin yanı sıra, şirketleri de motive ederek konu hakkında destek vermelerini ve ormanlık alanların daha da büyümesini sağlıyor. Böylelikle, atmosfere salınmış olan karbondioksit gazının (CO2) etkisiz hale getiriliyor.

2050 HEDEFİNE 20 YIL ÖNCE ULAŞACAK

Telefónica Deutschland’ın bir markası olan Ay Yıldız bu kampanyasıyla ana şirketi genelinde takip edilen süreklilik stratejisine de belli anlamda destek veriyor. Telefónica Deutschland’ın bu proje dışında kendi içinde iddialı iklim hedefleri de bulunuyor. Şirketin 2020 yılındaki CO2 emisyonu, 2015 yılına oranla yüzde 11 düşürülmesi gerekiyordu. Ancak yüzde 28.5’luk azaltma ile şirket bu hedefine planlanandan bir yıl önce, 2019’un sonunda ulaştı. Telefónica Deutschland, gelecek yıllar için şimdiden hedefe odaklanmış bir şekilde kurumsal çevre stratejisi kapsamında çalışıyor. Dünya çapında faaliyet gösteren Telefónica Grubu, 2050 yılı için planlanan net sıfır CO2 emisyonu hedefine 2030 yılında ulaşacak ve böylelikle ‘CO2 nötr’ sıfatına sahip olacak.