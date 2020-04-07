AWO yardım seferberliği başlattı

“Frankfurt‘ta yaşayan tüm yaşlılara yönelik başlattığı gönüllü alışveriş hizmeti Türk ve diğer göçmen yaşlıları da kapsamaktadır. Başlatılan bu gönüllü hizmet projesi çerçevesinde özellikle sağlık sorunları veya korona riski nedeniyle dışarıdan alışveriş yapamayan veya bu nedenle dışarı çıkamayan yaşlıların gönüllü çalışlanlar tarafından alışveriş ihtiyaçları karşılanmaktadır. Böyle bir yardıma ihtiyaç duyan yaşlılığı veya sağlık sorunları nedeniyle dışarı çıkamayan ve alışveriş yardımına ihtiyaç duyan kişiler doğrudan AWO Frankfurt’un aşağıdaki internet adresi üzerinden kayıt yapabilirler. Ayrıca aşağıdaki telefon numarasından Türkçe bilgi alabilir, bu telefon üzerinden de bizzat başvuru yapabilirler.”

* AWO yardım kampanyası çerçevesinde yardıma ihtiyacı olanların kayıt yaptıracağı interternet adresi şöyle:

https://bit.ly/Corona_Hilfe_Ich_brauche_Unterstützung

* Yardım etmek isteseyenler için internet adresi şöyle:

https://bit.ly/Corona_Hilfe_Ich_kann_helfen

* AWO yardım merkezinin iletişim adresi de şöyle:

Corona Callcenter - Frankfurt Lange Str. 22 60311 Frankfurt am Main

Telefon: 069-363963190

info@awo-ehrenamtsagentur.de

www.awo-ehrenamtsagentur.de/